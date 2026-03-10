Presentazione a Irsina del libro “Come in un film” della giornalista Anna Giammetta

Sarà la Sala Consiliare del Comune di Irsina a ospitare, sabato 14 marzo alle ore 18:00, la presentazione del libro “Come in un film” (Altrimedia Edizioni), della giornalista Anna Giammetta, un viaggio tra cinema, territori e suggestioni che attraversano l’Italia. “Un appuntamento particolarmente significativo per Irsina, -si legge in una nota- borgo che nel tempo ha saputo affascinare anche il cinema: le sue strade e le sue piazze sono state infatti scelte come set di film come Del perduto amore di Michele Placido, Una diecimilalire di Luciano Luminelli, Prova a Volare, con Riccardo Scamarcio, girato in gran parte proprio nel centro storico del paese, e ancora Il Soffio il cortometraggio di Nicola Ragone. Un legame naturale, quindi, tra il territorio e il tema del libro che racconta proprio il rapporto tra luoghi e immaginario cinematografico.” Il dialogo con l’autrice “sarà condotto da Agnese Ferri, per approfondire la genesi del volume e il racconto dei luoghi italiani che hanno fatto da sfondo a celebri storie del grande schermo. Ad aprire l’appuntamento saranno i saluti istituzionali dell’assessora del Comune di Irsina, Maria Maddalena Papangelo, che porterà il benvenuto dell’amministrazione comunale. Il libro, sottotitolato “Viaggio nell’Italia ispirata al cinema”, accompagna i lettori in un itinerario tra città, paesaggi e scenari che il cinema ha reso iconici, mostrando come i territori possano diventare veri protagonisti delle storie raccontate sul grande e piccolo schermo.”

