Premio Unpli Basilicata alla prof.ssa Elisa Acanfora

A darne notizia è Giuseppe Cotugno, presidente della Pro Loco di Matera, che ha espresso soddisfazione per il conferimento del premio UNpli alla professoressa Acanfora, docente dell’Unibas- Diuss . La cerimonia si terrà domenica 28 settembre a Viggianello ( Potenza)



COMUNICATO STAMPA DELLA PRO LOCO della CITTA’ DI MATERA

PREMIO UNPLI BASILICATA 2025 ANCHE ALLA PROFESSORESSA ELISA ACANFORA UNIBAS -DIUSS.

Con estrema soddisfazione comunichiamo la prossima attribuzione del premio Unpli Basilicata 2025 Docente Prof.ssa Elisa Acanfora titolare di cattedra presso l’Unibas – Diuss

La cerimonia di consegna del premio si terrà domenica 28 settembre a Viggianello nel corso della quale saranno premiati altri eminenti personaggi lucani.

Una candidatura voluta e sostenuta dalla pro loco città di Matera tra storia cultura, tradizioni portatrice sana della cultura praticata per essere diffusa in ogni ambito e luogo.

L’attribuzione del premio Unpli Basilicata 2025, è per noi anche in come affiliati Unpli, frutto del lento e continuo radicamento su Matera in particolare conoscitori degli ambiti culturali sociali istituzionali e del libero associazionismo no lucro a testimonianza di un sodalizio culturale che viene da lontano e di una le nostre numerose e significative iniziative condivise a riprova dell’apertura verso il territorio di presidi culturali di prestigio come il Diuss

𝐄𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐀𝐂𝐀𝐍𝐅𝐎𝐑𝐀, Professore ordinario di Storia dell’Arte Moderna presso l’Università degli Studi della Basilicata, dove coordina il Corso di Laurea Internazionale Interclasse in Archeologia e Storia dell’Arte (Unibas–EPHE, Parigi). È responsabile scientifico di progetti di ricerca nazionali e internazionali, tra cui Tech4You (PNRR), dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale locale;

ulteriori info sulla 22 esima Premio Unpli Basilicata 2025