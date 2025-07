Premio Moda® “Città dei Sassi” & ModArt Exhibition 2025: Matera si conferma capitale della creatività internazionale

Si è conclusa con grande successo la XIV edizione del Premio Moda® “Città dei Sassi”, manifestazione internazionale che ha portato a Matera i riflettori del mondo della moda e dell’arte. Un evento straordinario, che ha visto la partecipazione di designer da sei Paesi, couturier, artisti contemporanei e ospiti illustri, trasformando Palazzo Malvinni Malvezzi e la città dei Sassi in un crocevia di creatività e contaminazioni culturali.

L’evento, ideato e diretto dal Direttore Artistico Enzo Centonze e organizzato dall’APS Officina della Cultura, si è svolto con il patrocinio di prestigiose istituzioni, tra cui Regione Basilicata, Provincia e Comune di Matera, Fondazione Matera-Basilicata 2019, e ha ricevuto il sostegno delle associazioni di categoria dell’artigianato e della moda.

SEZIONE CONCORSO – VINCITORI E COLLEZIONI

Venerdì 11 luglio, nella splendida cornice rinascimentale di Palazzo Malvinni Malvezzi, si è tenuta la sfilata finale del concorso dedicato al total look femminile, presentata con carisma da Ivana Pantaleo (eco-stilista e attrice) e Alina Liccione (volto noto di Tele Norba).

In gara cinque straordinarie designer emergenti:

• Milica Bainovic-Jovic (Serbia) ha stupito con una collezione realizzata esclusivamente con materiali naturali e tecniche tradizionali serbe, dando voce a un’artigianalità autentica e sostenibile.

• Jessica Cavarischia (Italia) ha presentato “Dissonanza Perfetta”, un viaggio creativo tra imperfezione, asimmetrie e raffinata rottura delle convenzioni.

• Monica Ingrosso (Italia) ha conquistato la giuria con una collezione che ha saputo fondere ispirazioni barocche con la preziosa arte del tombolo e del lavoro a maglia. VINCITRICE del Premio Moda® 2025

• Yuli Cristina Mendoza Zambrano (Ecuador) ha presentato “Echi di Mare”, un omaggio al mondo della pesca con richiami stilizzati all’ambiente marino.

• Ghedre Milinyte (Lituania) ha emozionato con un maestoso abito in lattice e raso duchesse, racconto visivo tra disciplina e dramma romantico.

VINCITRICE del Premio Moda Cinema – Omaggio a Grace Kelly

PREMI SPECIALI E COUTURIER IN PASSERELLA

Durante la serata si sono esibiti anche couturier affermati, tra cui:

• Gianni Cirillo, con una collezione elegante e senza tempo;

• Rossana Prisciantelli, con “Plisségraphie”, dove il plissé diventa scrittura del corpo;

• Liliana-Larisa Craciun, che ha incantato con “Blossoming”, rinascita in forma d’abito;

• Silvana e Valentino Ricci, con la collezione “Woman in Love”;

• Tania Spagnolo, con “MIRA”, elogio alla meraviglia;

• Alessia Centorame, con “Anima al Femminile”;

• Angela Pascale, con una linea tra modernità e tradizione sartoriale.

I premi assegnati includono:

• Premio Speciale Regione Basilicata a Michele Miglionico, stilista lucano di fama internazionale, ambasciatore della bellezza e spiritualità della sua terra.

• Premio alla Carriera per il Cinema e per l’Impegno Culturale Italia-Maghreb a Habib Mestiri.

• Premio Eccellenza della Moda a Paolo Fumarulo (Italia) e Rosa Addabbo (Francia), rispettivamente per l’eleganza essenziale e per la raffinata collezione “Vice-versa”.

• Premio Ecosostenibilità a Ivana Pantaleo, pioniera della moda etica e attivista per la transizione ecologica.

In tale occasione è intervenuto Francesco Sgherza presidente della Confartigianato Bari-BAT-Brindisi.

MODART EXHIBITION – DONNE IN TRASFORM-AZIONE (13–20 luglio)

La settimana successiva ha visto l’apertura dell’8ª edizione della ModArt Exhibition, curata da Felicia Curci e voluta con forza da Enzo Centonze. Una rassegna intensa e ricca, che ha trasformato Palazzo Malvinni Malvezzi in un laboratorio artistico multidisciplinare. In esposizione: abiti scultura, opere pittoriche, fotografia, installazioni multimediali e gioielli artistici.

L’inaugurazione del 13 luglio è stata segnata da due momenti storici:

• La scopertura del “Salvator Mundi”, opera attribuita al Guercino, alla presenza della Dott.ssa Michela Colucci in rappresentanza del Dott. Stefano Colucci, impossibilitato a partecipare per impegni istituzionali, che ha portato i suoi saluti e il sostegno della XVII Commissione ‘Arte’ dell’Intergruppo Parlamentare Sviluppo Sud Aree Fragili e Isole Minori.” e del critico d’arte Antonello Di Pinto.

• L’apertura della mostra “L’eleganza senza tempo”, omaggio a Grace Kelly, con opere ispirate alla sua figura da oltre 30 artisti italiani.

Programma settimanale: talk, workshop, presentazioni, dibattiti, performance, proiezioni e incontri dedicati all’arte femminile, alla sostenibilità, alla salute, alla spiritualità e al sociale, tra cui:

• Lunedì 14 luglio: incontro dedicato all’autismo e presentazione del fumetto e del progetto “Il Mondo di Pin”.

• Martedì 15: proiezione del corto “Vite da Salvare”.

• Giovedì 17: conferenza su menopausa, rinascita e femminilità.

• Sabato 19: “Un’altra forma di eleganza”, dedicato al fascino dei cavalli.

• Domenica 20: Finissage, presentazione di libri, focus sull’intarsio e conferenze in omaggio a Grace Kelly.

UN EVENTO GLOBALE, INCLUSIVO E ISPIRATO

Il Premio Moda® “Città dei Sassi” e la ModArt Exhibition hanno confermato Matera come capitale internazionale della creatività e della bellezza, in un’edizione che ha saputo unire eccellenza sartoriale, arte visiva, sostenibilità, inclusione sociale e valori umani. Un palcoscenico che ha dato voce a visioni femminili, narrazioni identitarie e gesti artistici in grado di ispirare e trasformare.