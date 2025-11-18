Premio Leone Murgiano al via e “caccia’’ ai talenti che valorizzano il territorio

Quanto si apprestano a fare il presidente del sodalizio altamurano, il collega Giovanni Marcadante, e il vicepresidente avvocato Pierfrancesco Viti, contribuirà e non poco a individuare e a riconoscere il giusto merito a uomini e donne che- come si dice dalle nostre parti- si sono rimboccati le maniche, inseguito un sogno, un progetto, tra sacrifici, speranze e soddisfazioni realizzandosi e realizzando attività importante nell’economia e nella cultura in genere. Alcuni continuano a farlo tutti i giorni tra Altamura, Gravina, Spinazzola, Santeramo e Gioia del Colle fino alle aree industriale di Jesce o di La Martella nella vicina Matera, altri ancora sono fuori regione o all’estero. Del resto i ‘’Leoni’’ e le ‘’Leonesse’’, per restare in tema con il nome del Premio ruggiscono, si affermano nella savana giusta. E sono soddisfazioni. Ne sapremo di più il 28 novembre nel corso di una serata al Teatro intitolato al musicista e compositore Saverio Mercadante, che Giovanni e la sua associazione hanno contribuito a valorizzare.



Altamura accende i riflettori sulla prima edizione del “Premio Leone Murgiano” Venerdì 28 novembre al Teatro Mercadante

La città di Altamura si prepara a celebrare le eccellenze del territorio con la prima edizione del “Premio Leone Murgiano”, in programma venerdì 28 novembre alle ore 19.30 presso il Teatro Mercadante. L’iniziativa, promossa dall’Associazione culturale Leone Murgiano, nasce per valorizzare imprenditori, personalità artistiche e figure del mondo culturale che contribuiscono alla crescita e alla visibilità dell’intera area murgiana.

Fondata ufficialmente nel maggio 2023, l’Associazione Leone Murgiano inaugura con questo evento un progetto ambizioso destinato a diventare un appuntamento annuale. Il premio intende riconoscere e celebrare chi, con il proprio talento e il proprio impegno, arricchisce la Murgia sotto il profilo sociale, creativo e produttivo.

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa, la cerimonia di premiazione è stata annunciata a tutti gli organi d’informazione. In particolare, il presidente dell’Associazione, Cav. Dott. Giovanni Mercadante, e il vicepresidente, avv. Pierfrancesco Viti, hanno illustrato progetto e finalità in un’intervista rilasciata all’emittente televisiva locale Canale 2, contribuendo a una vasta diffusione dell’evento.

Il premio abbraccia l’intero territorio dell’Alta Murgia, coinvolgendo non solo Altamura ma anche Gravina in Puglia, Santeramo in Colle, Gioia del Colle, Poggiorsini e Spinazzola. Un’area accomunata da una forte identità culturale e da un patrimonio materiale e immateriale riconosciuto, che attraverso questa iniziativa trova un nuovo momento di coesione e valorizzazione.



Il concorso ha registrato numerose candidature provenienti da tutta la Murgia. Le nomination e le selezioni sono state affidate a una Commissione di alto profilo culturale, che ha operato secondo criteri trasparenti e verificabili, garantendo imparzialità e rigore nell’individuazione dei premiandi.

L’evento, a ingresso gratuito, si preannuncia come un appuntamento molto partecipato. L’organizzazione invita pertanto il pubblico a prenotare tramite il sito ufficiale dell’Associazione per assicurarsi un posto in sala.

Con il “Premio Leone Murgiano” prende vita non solo un riconoscimento, ma un vero e proprio percorso culturale che intende consolidarsi nel tempo, raccontando e valorizzando l’identità e la vitalità del territorio murgiano.

La serata del 28 novembre rappresenterà un momento di grande valore per l’intera comunità: un’occasione per celebrare talenti, condividere emozioni e rafforzare il senso di appartenenza a una terra straordinaria