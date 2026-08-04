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Premio Heraclea XV, Policoro celebra le eccellenze lucane che fanno grande la Basilicata nel mondo

Anna Giammetta
Di Anna Giammetta

Ci sono persone che, con il loro talento, il lavoro e la passione, diventano i migliori ambasciatori della propria terra. È a loro che rende omaggio il Premio Heraclea, che lunedì 10 agosto, alle 21.30, tornerà ad animare Piazza Eraclea a Policoro con la sua quindicesima edizione, confermandosi tra gli appuntamenti più prestigiosi dell’estate lucana.
Ideato dallo scenografo Mario Carlo Garrambone e nato con la presidenza onoraria del compianto giornalista Rocco Brancati, il Premio Heraclea continua a raccontare una Basilicata capace di guardare lontano, valorizzando donne, uomini e realtà che, nei rispettivi ambiti, contribuiscono a diffondere il nome della regione ben oltre i suoi confini. Un ponte ideale tra la grande storia della Magna Grecia e il dinamismo di una terra che continua a produrre eccellenze.
L’edizione 2026 prenderà il via già domenica 9 agosto con il tradizionale White Party, una serata dedicata ai giovani all’insegna della musica, con l’esibizione del rapper Poison e il dj set di Francesca Efee, in collaborazione con Rai Radio2 e Rai Basilicata, partner ufficiali della manifestazione.
Il momento più atteso arriverà però lunedì sera, quando il volto Rai Savino Zaba condurrà uno spettacolo che unirà intrattenimento e celebrazione del merito. Sul palco saliranno il cabarettista Gianni Ciardo, le sfilate di Anna Calviello Moda Mare e Pansardi Sposa, il chitarrista Mirko Gisonte, il percussionista Luca Rossi, Mauro Repetto, storico cofondatore degli 883, e la travolgente energia dei Gipsy’s Kings Way by Pablo Reyes, protagonisti di una serata che alternerà comicità, musica e spettacolo.
Cuore della manifestazione sarà, come sempre, la consegna del Premio Heraclea alle personalità e alle istituzioni selezionate dalla commissione dei garanti. Tra i premiati dell’edizione 2026 figurano il chirurgo Oreste Buonomo, la psichiatra Liliana Dell’Osso, Katia Buchicchio (Miss Italia), lo chef Giandomenico Caprioli, i manager Letizia Coviello e Vinicio Vigilante, il giornalista Nello Rega, l’atleta paralimpico Donato Telesca, il Museo Archeologico Nazionale della Siritide e il Potenza Calcio. Un riconoscimento che premia storie di impegno, professionalità e successo nei campi della medicina, dello sport, della cultura, dell’impresa, della gastronomia e dell’informazione.
I prestigiosi riconoscimenti sono realizzati dal maestro orafo Michele Affidato, autore di opere che hanno accompagnato importanti eventi televisivi e istituzionali italiani. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Lucania Storica Novitalia presieduta da Francesco Calderaro, gode del patrocinio della Regione Basilicata, dell’APT Basilicata, del Comune di Policoro ed Eni e sarà trasmessa in diretta su TRM Network, permettendo anche ai lucani nel mondo di seguire una serata che celebra il valore del merito e l’orgoglio di appartenere a una terra ricca di talento.

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Anna Giammetta
Anna Giammetta
Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell'Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.
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