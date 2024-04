Premiazioni 1^ edizione premio letterario “Il giardino segreto di Maria Cristina”

Si terrà Martedì 30 aprile, alle ore 9.00, presso il “Teatrino” dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” di Matera, la “Cerimonia di premiazione” della prima edizione del Concorso letterario “Il giardino segreto di Maria Cristina“, rivolto agli alunni di Scuola Primaria del Plesso” Aldo Moro”. “Maria Cristina -si ricorda in una nota- è la piccola alunna della nostra scuola che qualche anno fa ci ha lasciati improvvisamente. Alla sua memoria sono dedicati la biblioteca del Plesso di Scuola Primaria A. Moro e questo concorso letterario, la cui prima edizione ha come tema “il sogno”.

La giuria è presieduta dai genitori di Maria Cristina e composta dal Dirigente Scolastico Michele Ventrelli, prof. Michele Lupo, presidente dell’associazione “Gianfranco Lupo, dal Sig. Gianleo Iosca, consigliere della fondazione Carical e dalle maestre in pensione Bruna Braia, Anna Venezia e Betty Verrascina.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.