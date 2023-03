Premiato a Matera il geometra di Capo Nord

Non ha avuto bisogno della vecchia palina o del tecnigrafo e nemmeno di un moderno telemetro laser per coprire la distanza, percorsa lo scorso anno, con la sua fedele Moto Guzzi ”Lodola” tra Ferrandina e Capo Nord.E quell’impresa per il geometra Luciano Loizzo è finita anche nella storia del suo Collegio provinciale, che lo ha premiato a Matera nel corso di una attività di formazione e deontologia per gli iscritti. Una targa, tante strette di mano e l’immancabile foto ricordo, accompagnata dalla inevitabile richiesta: riparti? Ma questa volta in compagnia degli iscritti, su due ruote, magari verso il più abbordabile Capo Spartivento…