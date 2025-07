Premiati di ‘’Mondi Lucani’’ al top e con possibili ricadute per la Basilicata

Tre uomini e tre donne, che si sono distinti in diversi settori e che potranno portare un ”ritorno ” di esperienze e buone pratiche per la Basilicata e per i giovani, riceveranno il Premio Mondi Lucani 2025. Si tratta di Oreste Buonomo, ordinario di chirurgia all’Università di Basilicata e direttore del Breast Unit al Policlinico Tor Vergata di Roma, Marina Calculli docente di relazioni internazionali all’Università di Leiden (Olanda), Cristiana De Filippis, docente di analisi matematica all’Università di Parma, Walter Nicoletti attore, regista, produttore e distributore cinematografico, Serena Porcari presidente e Ceo di Dynamo Academy e Domenico Tamburrino dirigente medico presso l’Unità di chirurgia del Pancreas all’Irccs ospedale San Raffale di Milano. La manifestazione, presentata a Matera nel corso di una conferenza stampa dalla presidente Maria Andriulli, si svolgerà l’8 di agosto presso Alvino Resort prevede anche il contributo della Cna territoriale che quest’anno compie i 50 anni di attività.Per l’occasione cinque maestri artigiani esporranno opere e terranno laboratori di manualità, attivando ponti di collaborazione tra tradizione e innovazione. Mondi Lucani, sarà in ottobre a New York per la sezione ” Radici” presso la Columbus Citizen Foundations. Il Premio Mondi Lucani è nato con l’obiettivo di costruire un network internazionale tra Lucani che si sono distinti per competenze e con storie di successo e che possono creare opportunità concrete di formazione, investimento per giovani, imprese e istituzioni della Basilicata.



COMUNICATO STAMPA

Premio Mondi Lucani 2025: a Matera la settima edizione del riconoscimento che valorizza il potenziale dei Lucani nel Mondo

L’8 agosto ad Alvino Relais – Mulino Contemporaneo una serata di storie, connessioni e visioni per la Basilicata del futuro

Matera, 23 luglio 2025 – Sarà lo scenario suggestivo di Alvino Relais – Mulino Contemporaneo, luogo simbolo della storia produttiva e culturale di Matera, ad accogliere la settima edizione del Premio Mondi Lucani, in programma l’8 agosto 2025.

I dettagli dell’edizione 2025 sono stati presentati nel corso di una conferenza stampa tenutasi mercoledì 23 luglio nella Sala Mandela del Comune di Matera.

Un evento che, anno dopo anno, si conferma uno straordinario momento di incontro tra talenti lucani nel mondo, istituzioni, imprese, giovani e territorio. Il Premio Mondi Lucani, promosso dall’Associazione Mondi Lucani in collaborazione con CNA Matera (che nel 2025 celebra i suoi 50 anni di attività), e con il sostegno di Intesa Sanpaolo, si fonda su tre valori cardine: connessione, restituzione e network.

Sei i protagonisti della nuova edizione, lucani per nascita o discendenza, che si sono distinti nei propri ambiti professionali a livello nazionale e internazionale:



• Oreste Buonomo – Prof. Ordinario di Chirurgia all’Università della Basilicata e Direttore della Breast Unit del Policlinico Tor Vergata di Roma;

• Marina Calculli – Docente di Relazioni Internazionali all’Università di Leiden (Olanda);

• Cristiana De Filippis – Docente di Analisi Matematica all’Università di Parma;

• Walter Nicoletti – Attore, regista, produttore e distributore cinematografico;

• Serena Porcari – Presidente di Dynamo Academy e CEO di Dynamo Camp;

• Domenico Tamburrino – Dirigente medico presso l’Unità di Chirurgia del Pancreas all’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano.

Professionisti che, con il loro percorso, incarnano pienamente la mission del Premio: valorizzare il potenziale dei Lucani nel mondo creando sinergie e progetti condivisi per favorire la crescita della Basilicata.

Nella visione di Mondi Lucani, sono le relazioni umane il vero motore dello sviluppo. Da qui nasce l’idea di costruire un network internazionale di Lucani in grado di generare opportunità concrete per i giovani, le imprese e le istituzioni della Basilicata.

Non solo un premio, ma una piattaforma dinamica che produce azioni: stage aziendali, workshop formativi, scambi culturali, progetti imprenditoriali e relazioni economiche tra realtà locali e internazionali.

L’edizione 2025 è arricchita da un momento speciale: la celebrazione del cinquantesimo anniversario di CNA Matera. Un traguardo che sarà raccontato attraverso l’incontro tra le “Menti” dei lucani nel mondo e le “Mani” degli artigiani lucani, veri custodi di tradizione, innovazione e creatività.

Cinque maestri dell’artigianato locale – Gianfranco Montano, Mario Daddiego, Maria Bruna Festa, Paola Buttiglione e Nicola Graziadio – esporranno le loro opere in un percorso narrativo che unisce materia, cuore e visione del futuro.

«Celebrare i talenti lucani nel mondo insieme ai maestri artigiani significa valorizzare le nostre eccellenze e costruire ponti tra tradizione e innovazione, tra chi è partito e chi è rimasto». Ha dichiarato Leo Montemurro, Presidente di CNA Matera.

Anche nel 2025, il Premio Mondi Lucani porterà la sezione “Radici” a New York, presso la prestigiosa sede della Columbus Citizens Foundation, nel mese di ottobre. L’iniziativa si inserisce all’interno della terza edizione dell’evento internazionale “Basilicata: a Wonderful Land”, realizzato grazie al protocollo d’intesa con la fondazione americana che dal 1929 celebra il legame tra Italia e Stati Uniti attraverso la Columbus Day Parade.



«Con questa settima edizione celebriamo non solo i talenti lucani nel mondo, ma la forza delle radici che ispirano il cambiamento e generano opportunità per la nostra terra». Così Maria Andriulli, Presidente Mondi Lucani ODV.

Gregorio De Felice, Chief Economist Intesa Sanpaolo ha dichiarato che «Il valore del Premio ha il grande merito di connettere personalità di origine lucana che hanno avuto successo fuori regione con i giovani lucani, a cui è importante offrire migliori opportunità per il loro futuro in Regione. Da questo incontro mi aspetto grandi potenzialità. In tal senso, il valore della “restituzione”, ovvero dei premiati che si impegnano a favore della propria terra d’origine, è un concetto in cui Intesa Sanpaolo ha da subito creduto e deciso di sostenere».

Il Premio Mondi Lucani è organizzato da Mondi Lucani in collaborazione con CNA Matera e con il sostegno di Intesa Sanpaolo. Il premio gode del patrocinio di: Regione Basilicata, Provincia di Matera, Comune di Matera, APT Basilicata, Parco della Murgia Materana, Università degli Studi della Basilicata, oltre alla collaborazione con: Fondazione Columbus, Basilicata Creativa, Istituto del Design, Mutual Benefit Society San Rocco, Basilicata Cultural of Canada, Confapi, Lippolis Assicurazioni, Petruzzi Mobilità – Turismo – Sostenibilità. Media partner: Suditaliavideo, TRM Network, partner tecnici: Fiorincentro.

Per ulteriori informazioni: info@mondilucani.it – www.mondilucani.it