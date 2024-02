Premi Presepi amatoriali della Pro Loco Matera alla Candelora…

…e tutte le feste restano fora dal Palazzo dell’Annunziata, che ha ospitato la interessante iniziativa organizzata con le proprie forze dalla Pro Loco, che ha ripreso una tradizione identitaria della comunità materana, legata alla cultura dei rioni Sassi. La premiazione dei presepi in cartapesta, e altri materiali, realizzati da appassionati di tutte le età, restituisce al Natale della Città dei Sassi, contenuti e un preciso messaggio a quanti continuano a proporre e con tanti eccessi, lontani dalla nostra tradizione, un natale consumistico sempre e solo sotto un anonimo e sfavillante abete. Insieme all’immancabile Santa Klaus, gonfio di dolciumi e affetto da diabete…, utile per i selfies di circostanza. Anche quello, ma a Matera nella giusta dimensione. I Sassi sono l’emblema della città presepe, della Natività che non può essere rappresentato in piazza da un ”capanna” in scala ridotta. Si è perso il senso della misura…Del resto le nenie degli zampognari vanno ascoltate e non soffocate dalle assordanti canzoni e suonerie degli anglicismi ricorrenti. E ricordiamoci del presepe policromo in pietra di Altobello Persio che è in cattedrale e attende di essere restaurato, oltre a quelli permanenti come quello della chiesa di San Rocco o allestiti nelle chiese cittadine. Un plauso alla Pro Loco, che lavora con passione e umiltà e sensibilità, contribuendo anche alla petizione per la Biblioteca. Buon Natale, in attesa dell’edizione del concorso 2024.

I PREMIATI



Erasmo Bitetti presidente della giuria di qualità composta da Pasquale Doria, Giuseppe Montemurro, Mario Daddiego, Uccio Santochrico

Gaetano Perfetta, vincitore con il suo presepe nella categoria: “Altri comuni” buono spesa offerto da gioielleria Iacovone di via XX settembre



Menzione speciale per il presepe di Antonio Martino categoria “Famiglie” buono spesa offerto da Elettronica Franco Caiella



Menzione Speciale per il presepe di Eustachio Iacovone categoria “famiglie” Buono spesa offerto da supermrcati DOK



I bambini e bambine della 3C scuola d’infanzia Lazzazera Istituto compresnsivo G. Pascoli, vincitori con il loro presepe nella categoria: “scuole/bambini” Buoni Spesa offerti da Vivai Giovanni Di chio e Panificio Cifarelli



Tommaso Tortorelli vincitore con il suo presepe nella categoria “famiglie” Buono spesa offerto dalla gioielleria Iacovone di via XX settembre



I RINGRAZIAMENTI A

la direttrice della Biblioteca provinciale Antonella Nota (per la concessione in uso del locale); il dirigente della scuola Bramante Magda Berloco( per aver fornito i banchi di scuola base di appoggio per i presepi esposti), i soci collaboratori che hanno ricevuto l’attestato di partecipazione , la Provincia di Matera, il Comune di Matera, l’arcidiocesi Matera- Irsina e gli sponsor premiati che hanno sostenuto la manifestazione.

IL COMUNICATO STAMPA

Premiazione presepi amatoriali

Mostra-concorso tenutasi

dal 8 dicembre 2023 all’8 gennaio 2024

*la pro loco della città di Matera tra storia *cultura* e tradizioni sostiene nelle sue iniziative il presidio permanente pro biblioteca provinciale T. Stigliani*

Venerdì 2 febbraio alle 16:30, presso il portico della biblioteca provinciale Tommaso Stigliani di Matera, si svolgerà la premiazione di presepi amatoriali, in mostra dall' 8 dicembre 2023 all'8 gennaio 2024 organizzata dalla Pro loco città di Matera

La scelta di svolgere la premiazione del concorso nello stesso luogo, ricordiamo, dove era allestita la mostra dei presepi amatoriali organizzata dalla pro loco città di Matera, in questi giorni, presidio di protesta permanente da parte di liberi cittadini pro biblioteca provinciale, non è affatto casuale, ma più che opportuna: da parte della pro loco città di Matera, per sensibilizzare i cittadini materani da tempo orfani della cultura praticata; per sostenere la raccolta di firme; ed ogni altra iniziativa per cercare di ostacolare ogni sotteso tentativo di chiusura o ridimensionamento al ribasso della nostra storica biblioteca provinciale di indubbio richiamo Nazionale purtroppo l’unico presidio culturale pubblico rimasto a disposizione della comunità Materana.