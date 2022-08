Povia, Sparagna, Dody Battaglia, Buoncore, i Collage, Renga in concerto

Ne vale davvero la pena. Sono i concerti in piazza delle nostra estate, gratuiti, per divertirsi e cantare vecchi successi. Ne abbiamo selezionati alcuni, tra i tanti.

Stasera 9 agosto a Scanzano Jonico, ore 21.45 ”Povia” in concerto con la sua band in piazza Gramsci, mercoledì 10 a Miglionico in piazza Castello ”Nino Buoncore” in concerto A jazz life.

Sempre il 10 a Matera la voce di Malika Ayane farà da sottofondo all’evento ”Matera cielo stellato”. A Gorgoglione in piazzale ex Cupole ”PInk Floyd” con la Pink sonic per il tribute band festival.



Giovedì 11 agosto a Irsina in Largo Cattedrale concerto ” Ballo’ di Ambrogio Sparagna con l’Orchestra Popolare italiana e a Poggiorsini ( Bari) i Collage alle 21.00 in piazza per la festa patronale.



Venerdì 12 Dody Battaglia in tour , in piazza 1 maggio a Pomarico ,il 12 a Ferrandina in piazza Plebiscito con Frankiee Hi Nrg mc feat ALjazZeera + Giorgio Licalzi,



17 agosto 2022 Haiducii in piazza a Grottole , il 21 agosto Francesco Renga a Bernalda in corso Umberto.