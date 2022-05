L’Associazione Culturale Studentesca UnIdea, con il patrocinio della Fondazione Nazionale Studi Tonioliani – Basilicata e dell’Università degli Studi della Basilicata, organizza la presentazione del libro “Economia Umana. La lezione e la profezia di Giuseppe Toniolo: una rilettura sistematica” di Mons. Domenico Sorrentino, arcivescovo di Assisi.

L’evento si terrà martedì 17 maggio 2022 presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi della Basilicata, sede di Via Nazario Sauro a Potenza.

“L’opera di Mons. Sorrentino -si legge in una nota- offre una rilettura della lezione del grande economista dell’ottocento Giuseppe Toniolo (1845-1918), vista con la lente d’ingrandimento dell’attualità contemporanea, dove ancora si registrano e vivono disuguaglianze sempre più drammatiche.

Le riflessioni contenute in esso costituiscono un invito ad un nuovo modello economico, in cui efficienza e solidarietà camminino unite e inseparabili. Lo stesso modello che ritroviamo nell’iniziativa Economy of Francesco, in cui Papa Francesco ha chiamato i giovani economisti di tutto il mondo a realizzare un’economia più fraterna e solidale, in cerca di ispiratori e veri maestri.

Toniolo è uno di essi e questo libro, incentrato sul suo pensiero, vuole contribuire al ripensamento dell’economia nella teoria e nella pratica.

Cosa si intende per economia umana?

Chi è Giuseppe Toniolo?

Quale può essere l’implicazione di questo approccio per la nostra Lucania?

A questa e altre domande si troverà risposta nel corso di questo importante appuntamento, che è aperto al pubblico e vedrà la partecipazione attiva anche di studenti, rappresentanti e docenti del Dipartimento di Matematica Informatica ed Economia e del Dipartimento di Scienze Umane.

Insieme all’autore, Mons. Domenico Sorrentino – Arcivescovo di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino e Foligno – interverranno:

Prof. Onofrio Mario Di Vincenzo, Prorettore vicario dell’Università degli Studi della Basilicata, in rappresentanza del Magnifico Rettore, prof. Ignazio Marcello Mancini;

Dott.ssa Rosanna Gruosso, Direttrice dell’Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ARDSU) della Basilicata;

Dott. Domenico Airoma, Procuratore generale della Repubblica di Avellino;

Dott.ssa Rosanna Salvia, Docente di Economia Aziendale ed Economia e Management presso l’Università degli Studi della Basilicata;

Mons. Salvatore Ligorio, Arcivescovo di Potenza, Muro Lucano e Marsico Nuovo.

A moderare l’incontro Gabriele Mancusi, presidente dell’Associazione Culturale Studentesca UNIDEA.”

Oltre alla partecipazione in presenza, sarà possibile assistere alla diretta tramite i canali Youtube di Associazione UnIdea e UniBas: https://youtu.be/cK33iFd_KR0 .

È possibile prenotare il proprio posto all’evento, registrandosi al seguente modulo:

https://forms.gle/ZtQvCCvLCo7pHvss8 .

Il modulo è raggiungibile anche tramite i canali social facebook e Instagram di Associazione Culturale Studentesca UnIdea.

L’evento rientra nel calendario eventi del Quarantennale dalla fondazione dell’Università degli Studi della Basilicata 1982 – 2022.