Potenza: Presentazione del libro “Il Commissario Luigi Spina” di Francesco Sigillito

Mercoledì, 22 maggio 2024 -ore 17,00- nel Polo Bibliotecario di Potenza, ci sarà la presentazione del libro “Il Commissario Luigi Spina” di Francesco Sigillito (Villani editore).

Ne parleranno con l’autore, Luigi Catalani, Direttore del Polo Bibliotecario di Potenza, Walter De Stradis, giornalista e scrittore, Franco Villani, editore.

“Il neo Commissario-capo, Luigi Spina, fresco vincitore di concorso, -si legge in una nota- è destinato al comando della piccola Stazione di Polizia di Bardonecchia. E’ stato mandato per risolvere il problema rappresentato da Belisario, Commissario in servizio in odore di collusione con la malavita locale. L’intuito del neo Commissario e l’aiuto delle tante donne presenti nella sua vita gli permettono di indagare su una vasta operazione della mafia che intende fare di questa zona di confine il centro internazionale di riciclaggio del denaro sporco.“

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.