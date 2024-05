Potenza: presentazione del libro “Giacomo Matteotti, l’Italia migliore” di Federico Fornaro

L’Associazione Esse Basilicata con una nota informa che “è lieta di annunciare la presentazione del libro “Giacomo Matteotti, l’Italia migliore” di Federico Fornaro, che si terrà presso il salone del Museo Provinciale di Potenza, in Via Lazio, 18, 85100, Potenza, il giorno 16 Maggio 2024 alle ore 17:30. L’evento sarà un’occasione unica per esplorare la figura di Giacomo Matteotti, personalità di spicco della storia politica italiana, attraverso le pagine del libro scritte dall’On.Federico Fornaro. La serata sarà arricchita da un dialogo tra l’autore, Lidia Mastrolorenzo dell’Associazione Esse Basilicata, il giornalista Renato Cantore, e il Prof. Antonio Lerra, Presidente della Deputazione Lucana di Storia Patria.”

