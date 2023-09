Potenza: Analog/Digital presenta la 2^ edizione del Festival Onirica/Lights 23

Apre domani, 17 settembre -dalle ore 20:00. a Potenza, in un capannone industriale in disuso in Via dell’Edilizia 1, la video-installazione dal titolo Analog/Digital, presentata all’interno del Città delle 100 Scale Festival.

“L’opera -si legge in una nota- rappresenta l’anteprima alla seconda edizione del Festival di arti visive Onirica/Lights, un progetto nato nel capoluogo lucano lo scorso dicembre per mettere in relazione creativi nazionali e internazionali rispetto alle forme più avanguardistiche di arte applicata alle nuove tecnologie.

Analog/Digital, ideata da Stefania Reccia, Giovanni Rosa e Rocco Pascale e prodotta da Onirica in collaborazione con la Cineteca Lucana, col supporto tecnico di Sonora Service e lo Sviluppo software di Sublime Tecnologico, intende presentare attraverso un gioco di rimandi tra l’analogico e il digitale, una riflessione estetica rispetto all’infinita quantità di immagini che stimolano quotidianamente la nostra mente e sulla perdita di significato che tale sovrabbondanza produce.

E’ possibile visitare gratuitamente l’installazione artistica domenica 17 settembre dalle ore 20.00, con replica martedì 19 e mercoledì 20 settembre dalle ore 19.30.”

Per maggiori informazioni www.oniricalights.it e www.cittacentoscale.it/ita/

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.