Potenza: 4° Torneo Beach Volley Marco & Marisol (dal 19 al 24 agosto nel Parco Baden Powell)

“L’ETS Marisol Lavanga in collaborazione con la Cooperativa Sociale Venere e con il contributo dell’ASD Family Volley è pronta a scendere nuovamente in campo per il 4° torneo di Beach volley Marco & Marisol. Nel polmone verde della città, il parco Baden Powell di Potenza, più precisamente nell’Arena Marisol, si terrà dal 19 al 24 agosto una manifestazione sportiva di beach volley, strutturata in 4 differenti categorie: Pro maschile 2×2, Pro femminile 2×2, Amatoriale 4×4 4 Amatoriale junior.” Lo si legge in una nota che così prosegue “La Fondazione sta inoltre preparando degli eventi collaterali al torneo che ogni sera affiancheranno la manifestazione sportiva per far compagnia agli spettatori. Coinvolgimento, convivialità, sorrisi e divertimento nel ricordo di Marisol e Marco.

A iscrizioni ormai chiuse, questi i numeri della manifestazione: 6 giornate di gare, 4 categorie, 48 squadre, 213 iscritti, 100 partite da giocare, 10 arbitri e 20 persone dello staff organizzatore.”

“Siamo felici di quanta partecipazione abbiamo ottenuto anche quest’anno, anzi ci scusiamo con le squadre che non siamo riusciti ad includere per questioni di tempi e logistica. La città ha risposto bene ancora una volta, Potenza è viva e ha bisogno di occasioni di svago e comunità. Ringraziamo tutte le associazioni che a vario titolo ci hanno supportato: ESN Sui-Generis Basilicata – Erasmus Student Network, CSI Potenza, APS Asci Volley Potenza, Forum dei Giovani – Città di Potenza, Gruppo Scout Potenza 1, A.S.D Murate Volley Potenza, Yes We Can Volley Club”, dichiara la dirigenza della Fondazione Marisol Lavanga che invita l’intera cittadinanza “ad assistere alle gare e a supportare gli atleti, per passare insieme gli ultimi giorni di Agosto, tra musica, sport e divertimento“.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.