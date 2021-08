Il giorno 20 Agosto 2021 il Gruppo Volontariato e Solidarietà Onlus e i ragazzi del “Casin8”, con il patrocinio del comune di Avigliano, organizzano l‘inaugurazione di “Parco della Libertà” con installazione di ecopanchine, a Possidente (PZ) in Viale della Libertà (nei pressi della Stazione FS) dalle 16:30.

A seguire la nota diffusa per l’occasione: “All’interno del progetto nazionale di sostegno alle giovani comunità locali, il progetto dell’organizzazione non profit Cantiere Giovani, i ragazzi del Casin8 di Possidente, hanno presentato il progetto “Tradizioni da rivivere: i carruozz”. Lo stesso è stato finanziato, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Giovanili, insieme ad altri 4 progetti lucani riassunti e visibili nella mappa nazionale sul sito di “Si può Fare – Basilicata”.

Gli obbiettivi del progetto sono: la riscoperta e valorizzazione dello sport tradizionale dei carretti [carruozzë], la divulgazione delle norme di corretto smaltimento dei rifiuti ingombranti ed il coinvolgimento della comunità nella valorizzazione del verde pubblico.

Il giorno 30 luglio 2021 è stata svolta, infatti, 6una passeggiata ecologica di raccolta di rifiuti presso via d’Isca – Possidente, per sensibilizzare la cittadinanza sui temi della salvaguardia ambientale, economia circolare e invito al corretto smaltimento dei rifiuti ingombranti presso l’isola ecologica comunale di Lagopesole.

Lo spazio verde curato ed allestito nell’area antistante alla stazione ferroviaria, area mercatile mensile e tracciato dei carretti, resterà un luogo donato e dedito al passeggio e tempo libero quotidiano della comunità cittadina locale. Saranno installate ecopanchine realizzate e verniciate dai giovani del Casin8 e volontari della comunitá. Queste sono realizzate tramite l’assemblaggio dei pallet di scarto usati dall’azienda di autotrasporti Bochicchio della frazione di Sarnelli. Presentano invece i colori dei seguenti temi: rosso contro la violenza sulle donne; verde per la tutela ambientale e forestale; arcobaleno a sostegno dei diritti della comunità LGBT+; azzurro per la tutela delle acque e dei fiumi, le fontane locali come patrimonio storico e culturale ed infine il tricolore per il patriottismo nazionale.

Verrà proiettato in loco e promosso successivamente sui canali social del gruppo giovanile, un video-tutorial sulle modalità di costruzione di un carretto tradizionale e storia dello sport dei “carruozz” di ieri e di oggi (generazioni a confronto). Il video sarà disponibile in più lingue (italiano, inglese) per diffondere la cultura dello sport tradizionale locale anche nelle comunità estere incrementando la solidarietà nazionale ai fini della valorizzazione della tradizione sulla costruzione e pratica di questo sport. Esso si caratterizza per l’ecosostenibilità, inclusività intergenerazionale e di genere, oltre che avere dei costi bassissimi per la costruzione lignea della vettura. I cuscinetti (ruote), dismessi, sono, infatti, disponibili in varie misure presso autofficine e/o acquistabili online sulle principali piattaforme di e-commerce.

Saranno presenti all’inaugurazione:

Gabriele Mancusi, portavoce dei ragazzi del Casin8, organizzazione giovanile culturale a Possidente, insieme agli altri 7 membri del gruppo: Andrea Corbo, Davide Coviello, Matteo Coviello, Rocco Coviello, Letizia D’Andrea, Giuseppe Lorusso e Gianvito Possidente;

Don Franco Corbo, presidente del Gruppo di Volontariato e Solidarietà Onlus (GVS), di Potenza, associazione territoriale referente per la nostra regione del progetto nazionale “Cantiere Giovani – Si può Fare”;

Il Sindaco, Avv. Giuseppe Mecca, e l’Assessore alla cultura, associazioni e politiche giovanili del Comune di Avigliano, Dott.sa Angela M. Salvatore;

il Presidente e CEO della Porta Coeli Fondation, Dott. Aniello Ertico;

L’artista libanese Marwan W Nahle, ospite a Lagopesole di Porta Coeli fondation, che realizzerà una scultura lignea ecosostenibile e permanente nel parco (da scarti di falegnameria).

Durante la mostra dei 4 carretti tradizionali (carruozz), realizzati nel progetto “Si può fare” con la collaborazione della falegnameria Coviello di Possidente, sarà diffusa musica d’atmosfera per intrattenere ed allietare la serata. Le livree degli stessi sono state scelte tramite appositi sondaggi Instagram nelle prime settimane di agosto.

Nella giornata di domenica 22, dalle ore 10 si svolgerà la seconda tappa della gara dei carretti di quest’anno, organizzata dai Ragazzi del Casin8, sulla SP 73 presso via Canarra – Possidente.”