Porte aperte il 18 ottobre a Campo 65 con la Fondazione Changes

Un lavoro di rete di livello internazionale per conoscere luoghi, pezzi di storia, vite di uomini, donne, bambini, che hanno lasciato una traccia indelebile sul territorio e nella memoria- che non va dimenticata di quello che l’Umanità dovrebbe continuare a difendere. E questo aldilà delle ipocrisie palesi, che stanno accompagnando le guerre ”geopolitiche” e ”revanchiste” a Gaza e in Ucraina. L’iniziativa di sabato 18 ottobre ”Porte Aperte” a Campo 65 di Altamura (Bari) del quale parliamo periodicamente, promossa con le giornate ”Doors of Change” della Fondazione Changes sono l’occasione per conoscere, riflettere e guardare in faccia a una realtà che invita a lavorare per la pace.



L’ANNUNCIO

Ci siamo! Sono aperte le prenotazioni per la visita a Campo 65, in occasione delle giornate Doors Of CHANGE promosse da Fondazione Changes in 60 luoghi della cultura in Italia. Come sempre con la preziosa collaborazione di Associazione Campo 65. Tutte le info utili qui: https://www.fondazionechanges.org/iniziative/campo-65-sito-di-archeologia-del-contemporaneo/

cosa è la Fondazione Changes

La Fondazione CHANGES

É un ente no profit, nato nel settembre 2022 con l’obiettivo di coordinare, in qualità di Hub, il progetto di Partenariato Esteso PNRR “CHANGES: Cultural Heritage Innovation for Next-Gen Sustainable Society”, in risposta al Bando MUR D.D. n. 341 del 15 marzo 2022. Come Hub del progetto CHANGES, la Fondazione svolge un ruolo di raccordo delle attività di ricerca svolte dai singoli partner e Spoke, integrando conoscenze e discipline complementari per coprire l’intero ciclo dei beni culturali: dalla raccolta di dati multidisciplinari, alla loro elaborazione, alla visualizzazione in modalità phygital o virtuale, alla valorizzazione in chiave turistica. Si propone come interlocutore di riferimento per Amministrazioni e Istituzioni, offrendo soluzioni ai decisori politici e promuovendo modelli olistici per la tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale italiano.