Pool party con i dee jay ‘evergreen’ Pilone e De Feudis

Avranno pure superato gli anta ma la voglia di divertirsi e di far divertire è rimasta sempre quella , tirata fuori dai dischi ”cucinati” sulle piastre a bordo piscina del Camel di Metaponto (con Angelo Tarantino e altri), durante il Carnevale nei Sassi o nella Top Twenty domenicale a Trm, nella prima sede di via Giolitti. Era la Prima Repubblica…e ora che siamo passati con rammarico, qualche acciacco e con la musica governativa da disco rotto. che l’energia ha costi da ”high power” inflattivo, Florindo Pilone e Nicola De Feudis tornano per una ”Pool Party” in programma, il 25 giugno, al JoGo village di Matera. Traduciamo l’inglese, scontato per gli addetti ai lavori, per spiegare che un pool party è una festa a bordo piscina o, se preferite, con bagno finale in piscina. E con un menù musicale incentrato su una scaletta che celebrerà musica e successi degli anni 70,80 e 90. Dove ? In serata,naturalmente al JoGo village, lungo la statale 7 ”Appia” per Laterza che, per gli appassionati del pallone, è a ridosso del polisportivo ” Gaetano Scirea”. Fissate le coordinate ( i pass di ingresso possono essere richiesti presso il Tabà di via dei Peucezi al rione Serra Rifusa e presso Discorama in via Nazionale) la ” Jolly Box” di Florindo e Nicola si preannuncia con la freschezza di sempre, tra una fetta di anguria, una batida (la ricordate?) e quello che vi pare, ma senza esagerare, per farsi coinvolgere nei ritmi musicali di quegli anni. Musica da ballare e da cantare in allegria. Con un pizzico di Italia , Europa e di tante altre latitudini. Corona, per esempio con quel ” I feel love” che esalta luci, abbronzature e scollature, la Kool & the gang. Madonna, i Boney M, Michael Jackson , Village People con l’imbarazzo della scelta per i tanti successi che hanno fatto divertire tante generazioni. Tant’è che i remix e le riproposizioni originali continuano ad andare sui redivivi dischi in vinile o sulle diverse piattaforme digitali.



Ma volete mettere la bravura del deejay che, con o senza cuffia, improvvisano e a richiesta ricordano che è il compleanno di Tizio, Caio o Sempronio e invitano a cantare o a ballare su quella scarica di note che è ”The final countdown” degli Europe? E poi metteteci la voglia , di Flo’ e Nino, di scaricarsi dallo stress accumulato durante la settimana sui luoghi di lavoro, tra aride e monotonali terapie e consigli finanziari, la serata calda e la voglia di divertirsi per un appuntamento atteso dopo l’edizione dello scorso anno allo Ziggurath…Naturalmente una festa è una festa e le sorprese, accanto agli immancabili cotillon, non mancheranno di certo. Tutti in pista, a bordo piscina, con la jolly box da giorni e serate felici. Happy Days? Andiamo a ritroso. Ma se vi avvicinate alla consolle Florindo e Nicola sapranno come farvi fare un salto nel tempo. Del resto nelle sale è tornato Elvis ” The Pelvis” . E i sosia e i fans di Presley sulle note di ”Tuttifrutti” o ” Don’t be cruel” sono ben accetti. Del resto ”il meglio deve ancora venire…”

UN PO’ DI AMARCORD