Pomarico sulla Linea de la Conception ricordando i naufraghi di Utopia

Il nocchiero Giovanni ”Gianni” Palumbo c’è e quando si tratta di issare sull’albero della memoria la bandiera dell’amicizia non può che far gonfiare le vele di una storia recuperata, quella del naufragio dell’Utopia e di alcuni concittadini che da Pomarico avevano sognato un futuro diverso nel nuovo mondo. Come continuano a fare, con le responsabilità e le irresponsabilità arcinote, Italia compresa e con tutte le contraddizioni del caso, quanti affrontano il viaggio nel Mediterraneo in cerca di una nuova vita che in alcuni casi si trasforma in morte. Il gemellaggio tra Pomarico e Linea della Conception (Spagna), siglato dai sindaci Francesco Mancini e Juan Franco, in occasione del 134^ anniversario del naufragio della nave Utopia avvenuto il 17 marzo 1891, https://giornalemio.it/cronaca/nel-porto-delle-verita-con-gianni-palumbo-il-naufragio-dellutopia/ , è stata l’occasione per lanciare un messaggio preciso a quanti in Europa, nel BelPaese, alle grandi potenze che sfruttano risorse e popolazioni in Africa e in altri luoghi del globo che l’emigrazione è legata a cause e responsabilità precise e che occorre fare di più per l’accoglienza, perchè i ”migranti” sono una risorsa per le economie e le comunità dell’Occidente e del Pianeta. Il racconto fotografico del gemellaggio, con la seduta consiliare straordinaria, la deposizione di corone nel cimitero di san Josè e lo scambio di doni, sono un passaggio importante per continuare sulla strada della collaborazione. E Gianni Palumbo è pronto a salpare per altri porti, raccontando i sogni e le delusioni di migranti finiti in fondo al mare. Lo farà il 30 marzo in Sardegna in occasione del Buon compleanno dedicato a Fabrizio ”Faber” De Andrè e a Lecce il 2 aprile per i 70 anni dell’Università del Salento.



I MOMENTI DEL PATTO DI GEMELLAGGIO





In queste due foto mentre racconti a Mancini cosa è scritto sulla lapide del Pantheon dedicato a Utopia sulla fossa comune del cimitero di San José della città de La Línea de la Concepción nella quale sono sepolti 26 naufraghi di Utopia



In questa foto il Sindaco de La Línea è quello di Pomarico mentre depongono una corona di fiori al medesimo cimitero

In questa foto Mancini mentre firma il Libro d’Onore della Città de La Línea



In questa foto qui sopra la firma del patto di gemellaggio da parte dei due Sindaci. Mancini come ospite del Consiglio Comunale straordinario occupa temporaneamente la sedia del Sindaco del luogo



La intera delegazione con lo sfondo della Rocca di Gibilterra



La torta di Hermanamiento (affratellamento, gemellaggio)



La delegazione comunale di Pomarico, con i componenti di giunta Margherita Dicanio, vicesindaco, Beatrice Difesca, assessore alla cultura e Francesco Camardo consigliere



Il regalo di Pomarico alla città de La Línea a valle del Consiglio Comunale straordinario con il quale le due città hanno confermato il gemellaggio (precedentemente approvato dai due Consigli) attraverso la firma di una apposita pergamena.







Gianni Palumbo al Cimitero di North Front, nella attigua città inglese di 🇬🇮 Gibilterra. In questa fossa comune sono sepolti 136 naufraghi tra i quali 2 dei 4 pomaricani periti nel naufragio



I PROSSIMI EVENTI DI PRESENTAZIONE DEL LIBRO