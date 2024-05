Pomarico nel vento….”Innamorata” dei Cugini di campagna

San Michele, patrono di Pomarico ( Matera), per il concerto dei ” Cugini di campagna” ha riservato, tra gli effetti speciali, anche le folate di vento che per tutta la serata di giovedì 9 maggio, hanno ”gonfiato” i capelli degli immarcescibili, bravi e simpatici Tiziano Leonardi e Nick Luciani ( la voce del gruppo) e dei gemelli Ivano e Silvano Michetti. E per quest’ultimo ha riservato uno strano vortice che gli ha fatto perdere l’equilibrio, da quelle zeppe argentate alte 30 centimetri, che lo hanno fatto cadere all’indietro sulla pedana. Qualche attimo di attenzione, ma il 77enne avvocato, ingegnere, manager e batterista del gruppo, ha rassicurato tutti mostrando le ”monumentali” calzature… Per la gioia dei tanti fans giunti anche da fuori regione tant’è che ”I cugini’ per il bis finale hanno invitato sul palco appassionati venuti da Matera, Craco, Altamura e Cosenza. E hanno dimostrato di conoscere e interpretare benissimo il pluridecorato successo ”Anima mia” , cantato negli anni da artisti dei cinque continenti : dagli Abba a Frank Sinatra, da Dalida ai Santa Esmeralda al nostro Claudio Baglioni.



I ” Cugini” hanno un feeling particolare con un pubblico che li segue, ormai, da mezzo secolo… e per l’occasione hanno scelto di cantare i brani del repertorio classico: ” Conchiglia bianca”, ” Innamorata”, ” Un’altra donna”, ”E’ lei” , ” Ale alessandra”, ” Preghiera” che hanno dedicato ai giovani delle guerre in corso in Ucraina e a Gaza fino a ”Lettera 22” che ha segnato un altro successo a Sanremo. Poi il lancio di gadget, una fans è salita sul palco portando con sè un cagnolino in borsa, le interlocuzioni e un arrivederci al prossimo concerto…che in Basilicata è a Policoro, come abbiamo riportato nel servizio https://giornalemio.it/eventi/concerti-cugini-di-campagna-a-pomarico-e-policoro-e-cattaneo-a-san-mauro/ .Quanto a San Michele, per il quale il comitato festeggiamenti che ha organizzato per bene la festa patronale, li ha salutati sulle ventilate note di mezzanotte soffiando sui ricordi di canzoni senza tempo.