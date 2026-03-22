Polonia e Lucania nell’arte di Lucyna Ewa Czub e Tommaso Rosa in mostra a Matera

Nell’ambito del programma Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026, la suggestiva cornice della Chiesa sconsacrata di Santa Maria de Armenis ospiterà il progetto espositivo “Metamorphosis in Art – Due sguardi in trasformazione“. “La mostra, che vede protagonisti e curatori gli artisti Lucyna Ewa Czub e Tommaso Rosa, -si legge in una nota- è realizzata in stretta collaborazione con Angelo Raffaele Olivieri di Area Living e l’Associazione Fede e Tradizione di Matera.

L’iniziativa propone una riflessione profonda sul concetto di trasformazione, facendo dialogare la sensibilità artistica dell’Europa orientale con le radici storiche del Mediterraneo. Il percorso si snoda in un luogo dal valore identitario inestimabile: la sede dei cimeli del Carro della Madonna della Bruna. Le opere contemporanee si integreranno armoniosamente con i resti storici del Carro, cuore pulsante della tradizione materana, evidenziando come la memoria collettiva possa agire da forza generatrice di nuova arte. Il taglio del nastro si terrà il 29 marzo alle ore 17:00. Il momento solenne dell’inaugurazione sarà impreziosito dall’intervento musicale del Maestro Dino Rigillo e vedrà la partecipazione di figure di altissimo rilievo istituzionale e culturale:

• L’Avv. Raffaello De Ruggieri, Presidente della Fondazione Zètema e già Sindaco di Matera;

• Mimì Andrisani, già Presidente dell’Associazione Maria SS. della Bruna;

• Antonello Di Pinto, critico d’arte, scrittore e membro della XVII Commissione Intergruppo Parlamentare “Arte”, che curerà la presentazione critica. L’esposizione mette a confronto la pittura introspettiva e materica di Lucyna Ewa Czub, le cui tele sono arricchite da poesie scritte appositamente dall’artista, con i raffinati intarsi lignei e le sculture del maestro Tommaso Rosa.

Durante tutto il periodo della mostra, gli artisti saranno presenti in sala per raccontare la genesi delle opere e dialogare con i visitatori, offrendo anche momenti di estemporanea artistica dal vivo per mostrare il processo creativo. L’esperienza sensoriale sarà completata da interventi musicali a cura di giovani talenti e diverse realtà musicali del territorio, che accompagneranno la fruizione delle opere in un dialogo costante tra immagine, parola e suono.

L’iniziativa, senza scopo di lucro, mira a rafforzare la dimensione internazionale di Matera, valorizzando il suo ruolo storico di crocevia tra tradizione e contemporaneità. • Sede: Chiesa di Santa Maria de Armenis, Matera

• Date: Dal 29 marzo al 7 aprile 2026

• Orari di apertura: Tutti i giorni dalle 10:00 alle 21:00

• Ingresso: Libero. “

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