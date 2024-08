Policoro: “Un’oasi per tutti”, presentazione video tradotti in LIS

Si chiama “Un’Oasi per tutti” ed è il primo progetto nazionale che vede la traduzione in LIS (Lingua dei Segni Italiana), realizzata da un team di professionisti sordi, di tutte le bellezze di un luogo naturalistico WWF. E domani –venerdì 9 agosto, alle ore 11.00, presso l’Oasi del Bosco Pantano di Policoro– è in programma, come si legge in una nota “la presentazione della proiezione dei video accessibili, doppiati da un’attrice sorda, che raccontano la flora e la fauna dell’importante Riserva Naturale Regionale, sito di protezione nazionale per le tartarughe marine che conserva l’importante area protetta dove sopravvivono ancora molte specie di alberi, i quali derivano dagli antichi boschi planiziali d’Italia meridionale. A promuovere l’iniziativa l’Oasi WWF Policoro Herakleia e la cooperativa CREI – professionisti delle Lingue dei Segni in Ricerca e Formazione, con il patrocinio dell’ENS (Ente Nazionale Sordi). Saranno presenti, tra gli altri, il Presidente nazionale ENS, Angelo Raffaele Cagnazzo, il Presidente della Cooperativa CREI, Cristiano Iacoangeli, il sindaco della città di Policoro, Enrico Bianco e Annachiara Colucci del WWF. Nel pomeriggio sono previsti una visita guidata accessibile nel bosco (dalle ore 14.30) e l’avvio di un Laboratorio esperienziale rivolto a bambini e adulti.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.