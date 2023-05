Policoro: Museo Nazionale della Siritide, inaugurazione mostra “Dalla Polvere al cristallo”.

Nuovo appuntamento di altissimo livello culturale al Museo archeologico Nazionale della Siritide di Policoro, diretto da Carmelo Colelli, che grazie all’organizzazione della Direzione Regionale Musei Basilicata, apre le sue porte, sabato 6 Maggio, per ospitare la mostra temporanea “Dalla Polvere al cristallo” che sarà inaugurata alle 18,30.

“In occasione della mostra “L’istante e l’eternità. Tra noi e gli antichi”, che è stata inaugurata alle Terme di Diocleziano in Roma oggi, 4 maggio 2023, il Museo della Siritide ha concesso, in prestito temporaneo, parte del ricco corredo della “Tomba del pittore di Policoro” (12 vasi), una sepoltura databile alla fine del V secolo a.C.. Il vuoto lasciato da questo prestito ha offerto così, il pretesto per riorganizzare anche altri spazi espositivi del Museo trasferendo un gruppo di autentici capolavori di età greca e romana, dalla polvere dei depositi al cristallo delle vetrine.

Fra i manufatti ora esposti per la prima volta o riesposti dopo lungo oblio, si potranno trovare le monete della Zecca di Taranto in argento e bronzo databili fra il V e il III secolo a.C., una ampia selezione di splendidi vasi a figure rosse dalle necropoli di Herakleia (IV secolo a.C.) oppure il falcetto in legno per le vigne.

Oltre alla riorganizzazione di alcuni degli spazi interni, nel cortile del museo è stato allestito il lapidarium. Dai depositi sono state prelevate diverse iscrizioni edite e inedite in lingua latina, alcune delle quali presentano degli elementi onomastici (nomi propri di persona) fino ad ora non altrimenti attestati in Lucania. Il lapidarium, curato dai professori Antonio Zumbo e Alfredo Sansone dell’Università della Calabria, è supportato da una pannellistica generale e didascalie con disegno, trascrizione e traduzione di ogni singola epigrafe.

Ad anticiparne l’apertura, alle 16.30 nel salone del Museo ci sarà la conferenza “Damaso di Siris a Sicione, istantanea della contesa per la mano di Agariste.” Organizzata nell’ambito del ciclo di conferenze “Città e paesaggi in Magna Graecia” l’evento vuole essere un vero e proprio viaggio nella storia introdotto dal direttore del Museo, Carmelo Colelli e condotto dal professore e storico greco dell’Università degli Studi Roma Tre, Giuseppe Ragone, che ci riporterà indietro nella storia greca, la storia delle nostre origini.

Una giornata di grande interesse culturale quella che si appresta a vivere la città di Policoro grazie al suo Museo, sempre più fonte inesauribile di sapere.”

