Policoro: domani, appuntamento conclusivo de ”L’Ultima foresta Incantata”

Piazza Eraclea e il Bosco Pantano, i due luoghi simbolo della città di Policoro, si incontrano virtualmente grazie a “L’Ultima foresta incantata”. Infatti, in una nota si annuncia che “si svolgerà giovedì 17 Ottobre a partire dalle ore 19.00, proprio nella centrale piazza di Policoro, l’appuntamento conclusivo de ”L’Ultima foresta Incantata”, il progetto finanziato da FONDAZIONE CON IL SUD, che ha visto la partecipazione di 9 partner (Legambiente Montalbano, Organizzazione Aggregata WWF Costa Ionica Lucana, Università degli Studi della Basilicata, Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Bioscienze e Biorisorse – Bari, Amministrazione Provinciale di Matera, Associazione culturale “I Colori dell’Anima”, Associazione Protezione Civile Gruppo Lucano – Viggiano, Centro servizi impresa soc. coop e Centro Studi Appennino Lucano), i quali lavorando insieme hanno messo in campo un’azione colta alla tutela, al monitoraggio e alla salvaguardia di uno dei luoghi più’ suggestivi e importanti della nostra Regione.

Durante l’Evento, “L’Ultima Foresta Incantata – il percorso 2019-2024. Risultati ottenuti e prospettive future della Riserva Naturale Orientata Bosco Pantano di Policoro”, sarà proiettato ufficialmente il documentario realizzato nel corso dei quattro anni, le attività di studio e ricerca scientifica, il monitoraggio faunistico e la fruizione della Riserva Naturale Orientata Bosco Pantano a cui seguirà il dibattito sulle attività messe in campo e su quelle ancora da progettare per rendere per ripristinare e preservare questi ambienti e soprattutto per renderli accessibili e fruibili.

Saranno presenti le istituzioni con l’assessore regionale, Cosimo Latronico, il Consigliere regionale, Piero Marrese, il Presidente della Provincia, Francesco Mancini, il dirigente provinciale, Enrico De Capua, il sindaco di Policoro, Enrico Bianco e il vice sindaco Massimiliano Padula. Sarà presente Antonio Nicoletti, direttore dell’Atp Basilicata e i partner del progetto, L’Unibas con i docenti Francesco Ripullone e Simonetta Fascetti, Maurizio Rosito, Presidente Legambiente di Montalbano J., Antonio Colucci Responsabile WWF Policoro e Tiziana Fedele. Presidente Ass. I colori dell’Anima. A moderare il dibattito il giornalista Antonello Lombardi.

Ospite speciale, della serata sarà Davide Rampello, past president Triennale di Milano, docente universitario, direttore creativo della Rampello & Partners e ideatore e curatore della rubrica “Paesi e Paesaggi” di Striscia la Notizia. La serata che sarà ricca di spunti, si concluderà con la la proiezione del video la vita sul tronco con le immagini del monitoraggio faunistico effettuato nel corso del progetto che ha dato nuova luce al Bosco Pantano che deve continuare a brillare.”

