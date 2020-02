Sono il dolce con zucchero a velo per antomasia e ” le chiacchiere” ci stanno bene per annunciare il Carnevale solidale, organizzato – come da locandina – da alcune realtà dell’Arcidiocesi di Matera-Irsina per un evento festoso ma solidale: dal pranzo alla premiazione della maschera più bella. E così le parrocchie di Maria Santissima dell’Addolorata, dell’Annunziata e dell’Immacolata di Matera con gli uffici per la Pastorale della Famiglia, per il Ministero degli anziani, del Laicato e Pastorale giovanile. L’appuntamento è per domenica 23 febbraio 2020. Buon divertimento, ma evitate di inondare il sagrato della chiesa di coriandoli e stelle filanti. Nel programma ci sarà da contribuire, partecipare alla lotteria e divertirsi con fra’ Bislacco.

PRANZO SOLIDALE DI CARNEVALE 2020

“MASSERIA TORRE SPAGNOLA”

DOMENICA 23 FEBBRAIO 2020 START ORE 13:00

MENU’

ANTIPASTI

VELI DI CRUDO DI PARMA SU LETTO DI VERDURINE IN AGRODOLCE E

PERLINE DI CANTALUPO E MILLEFOGLIE DI MELANZANA E

VERDURINE AL CACIOCAVALLO PODOLICO

*************

QUENELLE DI MOUSSE DI RICOTTA E POLVERE DI PEPERONE CRUSCO

SPAPPOLATA DI CECI CON PANCETTA CROCCANTE E CIPOLLA DORATA

PETTOLINE IN SALSA PICCANTE DI DATTERINO

COZZE GRATIN

PRIMI

RISOTTO RAPA ROSSA E TARTARA DI GAMBERI LIME

CREPES CON STRACCETTI DI SCOTTONA E VERDURINE MURGIANE

SECONDO

ENTRECÔTE DI MARE AL CROCCANTE DI ZUCCHINA

SORBETTO

BRASATO DI SCOTTONA CON RIDUZIONE DI AGLIANICO CON MOUSSE

DI PATATA

FRUTTA

FRUTTA DI STAGIONE

TORTA

PANNA E CHANTILLY

DALLA CANTINA VINO ROSSO-BIANCO

BEVANDE /SPUMANTE

CAFFE’

INFO & ISCRIZIONI ( 3773077325 Grazia Schiavone)