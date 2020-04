Il video ha fatto il giro del web e poi di casa in casa tra Lecce e mezzo mondo e a Matera dove è nata la ballerina di pizzica 2020, che ha portato speranza, energia, identità e voglia di scendere non solo in piazza Sant’Oronzo, dove è la Lupa simbolo di Lecce, ma in tutto il Salento, per abbandonarsi ai colori de ” Lu sule, lu mare e lu Ientu”. Merito di Ester Maria Valentina Annunziata, di origini materane, architetto e docente dell’Accademia delle Belle Arti, che ha incantato i rari passanti che hanno potato assistere o ascoltare a quella breve esibizione. E così il filmato è finito nella rete con migliaia di visualizzazioni, abbracciando idealmente tutto il Mezzogiorno che ha nelle risorse ambientali e culturali un punto di forza dell’offerta turistica, bisognosa di sostegni corposi per risalire. La musica, il ballo possono tanto per contribuire a risalire la china. Il pensiero in Salento va alla Notte della Taranta, a Melpignano in particolare, e a quella formidabile rete di spettacoli che tutte le notti coinvolge i centri della provincia di Lecce e territori limitrofi. Lo scorso anno, in occasione dell’anno da Capitale europea della cultura e di Materadio, il 14 settembre 2019, Matera ospitò alla Cava del Sole l’Orchestra della notte della Taranta https://giornalemio.it/eventi/100-passi-nella-taranta-con-lorchestra-i-modena-alla-notte-di-cava-del-sole/. Non sappiamo se Ester quella sera fosse stata pizzicata dalla Taranta. Forse sì…e piazza Sant’Oronzo è stata il suo palco ideale, in quella Terra d’Otranto che lega da sempre Matera, il Metapontino al Salento.

Il link per vedere su you tube il filmato di Air film srl