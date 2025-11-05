“Più per te” e non solo…Premiate anche Facce da coop di Matera

E la foto di apertura conferma che quel sorriso, quella disponibilità, mista a pazienza e tanta voglia di lavorare per i soci e i consumatori che acquistano negli Ipercoop territoriali e fruiscono di vari servizi, che aiutano le famiglie, a contenere il carovita, è l’immagine quotidiana di quelle ”facce da coop” che troviamo nei corridoi dei centri commerciali,alle casse o nei punti di informazione. L’azienda, che è una grande famiglia, presente in tutta Italia, ha premiato per la prima volta anche le professionalità che operano presso l’Ipercoop ” Venusio” di Matera. È stata la prima volta per il personale del centro commerciale della Città dei Sassi,che si è classificato terzo nell’area di Coop Alleanza 3.0. “Merito dei soci – ci hanno detto i premiati- che ringraziamo , perchè ogni giorno ci scelgono perché condividono i nostri valori” . E’ stata una serata davvero speciale per i dipendenti di Coop Alleanza 3-0 del centro sud, svoltasi a Polignano a mare ( Bari), la città di Domenico Modugno, dove sono stati premiati i figli dei dipendenti con delle Borse studio e i punti Vendi che hanno venduto più prodotti a marchio Coop.Una serata in famiglia per la grande cooperativa presieduta da Livio Domenico Trombone , allietata dalle canzoni di Marco Ligabue fratello di Luciano e tanti progetti che vedremo attuati negli Ipercoop,legati al sociale come la violenza alle donne. Matera impegnata anche su questi temi, come accaduto per i progetti “+ vicini”. Solidarietà e sostegno alle realtà del territorio e questo rafforza il rapporto con la coop alleanza 3.0. L’augurio per le ”facce da coop” è che Matera possa scalare la classifica, gradino dopo gradino fino al primo posto. L’anno prossimo? Chissà.

GLI SCATTI DELLA SERATA

