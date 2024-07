Pisticci festeggia la Bandiera Blu con Beat ’90 Live Show

Il prossimo 2 agosto Pisticci celebrerà l’assegnazione della Bandiera Blu 2024 con una serata in musica. “La festa -si spiega in una nota del Comune- avrà inizio alle 19.00 sul lungomare Minerva di Marina di Pisticci (San Basilio). Saranno presenti le associazioni sportive locali con i bambini delle squadre dei Piccoli Amici, Pulcini e Primi Calci, gli stand delle associazioni locali e un’area giochi dedicata ai più piccoli. Alle 22.00 musica e divertimento con il Beat ’90 Live Show. Una festa per celebrare il prestigioso vessillo assegnato anche quest’anno alle spiagge pisticcesi. La Bandiera Blu, infatti, è assegnata alle località turistiche balneari che rispettino rigorosi criteri di qualità ambientale, sicurezza, accessibilità e servizi.”

