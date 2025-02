Pisticci, Carnevale 2025: gli appuntamenti di “Carnevalando” e “Ajér, Josc e Crà”

Il Carnevale sta per animare anche le strade del Comune di Pisticci con sfilate di carri allegorici, musica, teatro e spettacoli. Dal 1° al 4 marzo, tre giornate di festa con eventi organizzati dalla Pro Loco Marconia e dalla compagnia teatrale Tra Sipario e Realtà con Enotria Felix e Gal Start 2020, con il patrocinio del Comune. Tutti gli eventi sono gratuiti.

Sabato 1 marzo – Tinchi | Carnevalando 2025

Ore 16:30 – Sfilata dei carri allegorici (Via Pisa – Piazza Padre Bartolomeo Bardessono)

Ore 18:30 – Animazione e balli di gruppo (a cura degli “Animatori Grest – Tinchi”)

Ore 19:00 – Spettacolo circense (a cura della compagnia “Circo Crusco”)

Sabato 1 marzo – Pisticci | Ajér, Josc e Crà

Ore 19:00 – Visita guidata e teatralizzata nel centro storico per rivivere storia, folclore e magia.

Raduno in Piazza San Rocco, itinerario tra i vicoli della Terravecchia.

Domenica 2 marzo – Marconia | Carnevalando 2025

Ore 16:00 – Spettacolo artisti di strada (a cura di “Quattro per Quattro Street Band on the Road”)

Ore 16:30 – Sfilata dei carri allegorici (Piazza della Vittoria – Piazza Elettra)

Ore 20:30 – DJ set e ballo in maschera (a cura di “Michele Musillo DJ”)

Martedì 4 marzo – Pisticci | Carnevalando 2025

Ore 16:30 – Sfilata dei carri allegorici (Piazzale Giulio Cesare – Piazza Umberto I)

Ore 19:00 – Spettacolo artisti di strada (a cura di “Quattro per Quattro Street Band on the Road”)

Ore 21:00 – DJ set e ballo in maschera (a cura di “Michele Musillo DJ”).