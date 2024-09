Pisticci aderisce a SportCity Day 2024: due giornate dedicate al benessere e allo sport

Il Comune di Pisticci -rende noto con un comunicato che- “aderisce a SportCity Day 2024, l’iniziativa promossa dalla Fondazione SportCity che coinvolge città e cittadini in tutta Italia per promuovere il benessere e l’attività fisica. L‘appuntamento si svolgerà il 21 settembre a Pisticci, in Piazza Umberto I, e il 22 settembre a Marconia, in Piazza Elettra, a partire dalle ore 17.30. SportCity Day è un evento nazionale che quest’anno vede l’adesione di circa 160 Comuni e oltre 500.000 partecipanti. A Pisticci partecipano con i loro stand 21 associazioni sportive locali.

Durante le giornate, i cittadini potranno dunque partecipare a una serie di attività sportive e dimostrazioni di discipline: calcio, calcio a 5, tennis, ballo, danza sportiva, calcio balilla, pallavolo, padel, calcio-tennis, yoga, pugilato, karate, ginnastica artistica, ginnastica ritmica, scacchi, taekwondo.

Ci sarà anche uno stand dedicato alla fisioterapia con la possibilità di effettuare l’esame dell’appoggio plantare mediante podoscopio per valutare asimmetrie di carico posturale. Un’occasione per vivere gli spazi urbani in modo diverso, all’insegna del movimento e del benessere, e per sensibilizzare sull’importanza dello sport come elemento di coesione sociale e miglioramento della qualità della vita.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.