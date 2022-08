Pignata da gustare. Festa della Pecora ad Altamura

Se ne avete solo sentito parlare ma non l’avete mai “gustata” e allora non potete mancare alla Festa della Pecora,organizzata dall’ AlGraMà Associazione culturale ,che si terrà al Monastero del Soccorso di Altamura (Bari( dal 16 al 18 settembre) insieme ad altri prodotti (e non solo da mangiare) della gastronomia e della manifattura murgiana. Pecora come risorsa di una economia florida del luogo, di filiera ovicaprina, da portare in tavola, ma che fa anche abbigliamento, tepore, comfort se si pensa alla lavorazione della lana o all’arredo. Nel Monastero del Soccorso anche mostre, attività culturali e di animazione. E poi la carne di pecora cotta con aromi nella “pignata” di terracotta, vino e pane, il re della buona tavola altamurana, nazionale e internazionale come ripete da qualche tempo l’amico Michele Saponaro che ha ripreso a ‘’promuovere’’ quel prodotto all’interno di un Consorzio che continua a lievitare nuove idee.



LA NOTA DELL’ASSOCIAZIONE AIGRAMA DAL SITO WEB

Altamura 16-17-18 settembre 2022

Una grande FESTA sulla civiltà contadina del territorio murgiano, una incantevole SAGRA degli appetitosi prodotti della murgia barese, una VETRINA di manufatti di valenti artigiani ed artisti locali apprezzati in tutto il mondo.

La finalità dell’evento è l’amore per la nostra terra e per la sua storia, per la réclame dei suoi prodotti enogastronomici, la promozione delle sue bellezze artistiche e paesaggistiche, la valorizzazione dei suoi esperti artigiani e giovani talenti, l’input alle aziende del territorio per uno sviluppo economico e sociale nel rispetto dell’ambiente che ci circonda e delle sue risorse.

L’evento risponde al desiderio delle comunità murgiane di avere spazi di convivialità, di socializzazione e di godimento dei rapporti interpersonali.

Tre serate musicali, Teatro e tante attività a cui prendere parte durante tutto lo svolgimento dell’evento.

L’evento si snoderà dal Monastero del Soccorso verso alcuni tratti di Corso Umberto I, Via Garibaldi, Via Ottavio Serena, Via XX Settembre, Villa Comunale, Palazzo Simone Viti Maino, Liceo Cagnazzi, Sala Regina Margherita. Lungo le strade saranno allestiti stand per la degustazione di piatti tipici, per la trasformazione di alcuni beni alimentari delle nostre aziende agricole e per la vendita di manufatti tipici. Mostre e laboratori didattici. Concerti e attrattive artistiche e culturali nel Monastero del Soccorso e lungo l’itinerario programmato. Seguirà il programma dettagliato delle numerose iniziative con manifesti e dépliant.

AlGraMà Associazione culturale