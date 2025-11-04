Pigiama party alla Libreria Mondadori di Matera

L’orario è quello della Prima Repubblica, quando ”Carosello” il siparietto tv della rèclame (come negli anni Sessanta si chiamava la pubblicità) segnava l’obbligo per i ragazzi ad andare a letto, mentre gli adulti potevano godersi una trasmissione tv di mamma Rai. Venerdì 7 novembre, dalle 20.30 alle 22.30, presso la libreria Mondadori bookstore di Matera è in programma un ”Pigiama book party” . D’obbligo il pigiama e se vi va anche le babbucce di lana…per festeggiare -riporta la locandina- il compleanno di #ioleggoperchè e 10 anni di donazioni!”. Naturalmente ci riferiamo ai libri di qualsiasi tema e autore. L’invito è degli studenti del Liceo Scientifico ” Dante Alighieri” di Matera per una ”festa più che speciale” con tanti libri da sfogliare, leggere, commentare. E per rafforzare l’invito aggiungono che sarà ”Un’esperienza di immersione nella letteratura, aperta a tutti”. Pertanto non mancate. E per la buona notte un libro…fiabe, romanzi, fantasia, saggi, storia. Antonio Sacco, gestore della Mondadori, ha tanti titoli da consigliare anche sulle librerie…

