L’orario è quello della Prima Repubblica, quando ”Carosello” il siparietto tv della rèclame (come negli anni Sessanta si chiamava la pubblicità) segnava l’obbligo per i ragazzi ad andare a letto, mentre gli adulti potevano godersi una trasmissione tv di mamma Rai. Venerdì 7 novembre, dalle 20.30 alle 22.30, presso la libreria Mondadori bookstore di Matera è in programma un ”Pigiama book party” . D’obbligo il pigiama e se vi va anche le babbucce di lana…per festeggiare -riporta la locandina- il compleanno di #ioleggoperchè e 10 anni di donazioni!”. Naturalmente ci riferiamo ai libri di qualsiasi tema e autore. L’invito è degli studenti del Liceo Scientifico ” Dante Alighieri” di Matera per una ”festa più che speciale” con tanti libri da sfogliare, leggere, commentare. E per rafforzare l’invito aggiungono che sarà ”Un’esperienza di immersione nella letteratura, aperta a tutti”. Pertanto non mancate. E per la buona notte un libro…fiabe, romanzi, fantasia, saggi, storia. Antonio Sacco, gestore della Mondadori, ha tanti titoli da consigliare anche sulle librerie…
Pigiama party alla Libreria Mondadori di Matera
L’orario è quello della Prima Repubblica, quando ”Carosello” il siparietto tv della rèclame (come negli anni Sessanta si chiamava la pubblicità) segnava l’obbligo per i ragazzi ad andare a letto, mentre gli adulti potevano godersi una trasmissione tv di mamma Rai. Venerdì 7 novembre, dalle 20.30 alle 22.30, presso la libreria Mondadori bookstore di Matera è in programma un ”Pigiama book party” . D’obbligo il pigiama e se vi va anche le babbucce di lana…per festeggiare -riporta la locandina- il compleanno di #ioleggoperchè e 10 anni di donazioni!”. Naturalmente ci riferiamo ai libri di qualsiasi tema e autore. L’invito è degli studenti del Liceo Scientifico ” Dante Alighieri” di Matera per una ”festa più che speciale” con tanti libri da sfogliare, leggere, commentare. E per rafforzare l’invito aggiungono che sarà ”Un’esperienza di immersione nella letteratura, aperta a tutti”. Pertanto non mancate. E per la buona notte un libro…fiabe, romanzi, fantasia, saggi, storia. Antonio Sacco, gestore della Mondadori, ha tanti titoli da consigliare anche sulle librerie…