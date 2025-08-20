Pietrafonie con disco e concerto alla Dimora Cagnazzi di Altamura

Un’attesa durata tre anni per un progetto interessante che ha messo insieme le esperienze della tradizione culturale murgiana con quelle jazzistica e della musica elettronica. E domani giovedì 21 agosto alla Dimora Cagnazzi di Altamura toccherà a Francesco Savoretti, alle percussioni, Fabio Mina al Flauto e e Maria Moramarco (voce) e allo scultore Vito Maiullari presenterà concerto e disco. La ricerca antropologica, e le sonorità murgiane mostrano queste peculiarità, avrà un suo spazio con la proiezione dei cortometraggi girati dal regista Luigi Di Gianni,in Abruzzo Puglia e Basilicata tra il 1958 e il 1967. Volti, immagini, strumenti e musiche del passato per i suoni delle pietre del presente.



Giovedì 21 agosto, all’Antica Dimora Cagnazzi di Altamura, serata conclusiva della XXIV edizione di Suoni della Murgia con “Pietrafonie”. Presentazione del disco e concerto di Francesco Savoretti (percussioni), Fabio Mina (flauto), Maria Moramarco (voce) e con le sculture dell’artista Vito Maiullari. Dopo tre anni giunge a conclusione il progetto di incontro tra i canti della tradizione orale dell’Alta Murgia e i linguaggi improvvisativi del jazz e le sonorità della musica elettronica.

Spazio anche al cinema con la proiezione di quattro cortometraggi girati in Puglia, Basilicata e Abruzzo tra il 1958 e il 1967, dal regista Luigi Di Gianni, noto autore di documentari scomparso da qualche anno. In collaborazione con Cineclub Formiche Verdi e Cineteca di Bologna. Introduce il critico e saggista Valerio Monacò.

Un lavoro di tre anni di ricerca e sperimentazione, un incontro musicale e artistico sfociato in un disco e in un concerto. Questo è “Pietrafonie”, l’ultimo appuntamento della XXIV edizione di Suoni della Murgia, rassegna di world music e musica popolare, uno dei festival più longevi in Puglia. Si terrà dove questo progetto è nato ed è cresciuto nell’antica Dimora Cagnazzi, alle porte di Altamura, sulla via per Santeramo in Colle, un luogo incantevole dal punto di vista naturalistico, architettonico e storico. Verrà presentato ed eseguito dal vivo il disco omonimo, “Pietrafonie”, edito da Visage Music, pubblicato nei mesi scorsi. Il lavoro nasce dall’incontro tra il progetto del duo Francesco Savoretti-percussioni/Fabio Mina- flauto (incentrato sulla contaminazione dei linguaggi musicali di tradizione con gli stili improvvisativi del Nu jazz), con la cantante, autrice e ricercatrice del repertorio tradizionale dell’Alta Murgia, Maria Moramarco e la visione artistica dello scultore e artista della pietra Vito Maiullari. Ad esso ha dato il suo contributo come ospite speciale Markus Stockhausen, celebre tromba solista, improvvisatore e compositore e, a livello internazionale, uno dei musicisti più versatili del nostro tempo e autore di numerosi lavori discografici pubblicati dalla storica etichetta discografica tedesca EcmRecords.

La voce del progetto è quella di Maria Moramarco, da sempre impegnata nel lavoro di recupero e di riproposizione della musica di tradizione orale che arriva a far propri quegli stilémi e modalità canore ormai scomparse, quelle specifiche tecniche vocali di una cultura mai codificata. Riconosciuta come una delle più belle voci in assoluto nel panorama della musica popolare italiana, inizia nel 1976 il lavoro di recupero, di studio e di riproposizione dell’antico repertorio musicale della Puglia centrale riportando alla luce oltre 150 canti. In Pietrafonie (tutto segnato dallo specifico elemento materiale: i brani si intitolano “Pietra a pietra”, “Pietra e polvere”, “Pietra viva” e così via) la ricerca di Maria sulle espressioni sonore del repertorio agropastorale murgiano incontra lo stile compositivo del duo formato dal percussionista Savoretti e dal flautista Mina. I due musicisti legati dallo studio degli strumenti delle tradizioni extraeuropee condividono un percorso musicale che li porta ad approfondire i linguaggi improvvisativi propri del jazz e delle sonorità della musica elettronica arrivando a definire un percorso che trova compimento nella definizione della formazione denominata “Threshold”.



In Threshold, “soglia” in Italiano, convivono i due opposti significati etimologici presenti nella parola tradizione, da una parte intesa come consegnare oltre, e dall’altra intesa come tradimento che verrebbe posto in essere nel momento in cui avviene lo stesso atto di passare di mano in mano, di sapere in sapere, di generazione in generazione.

In questo cortocircuito tra l’esigenza di indagare e salvaguardare le emergenze culturali dei linguaggi tradizionali in via di estinzione e capire i nuovi meccanismi di quel tradire atavico, tipico di un sapere che viene trasmesso, che sta il concetto e il nucleo semantico del nuovo lavoro del duo. Mina e Savoretti utilizzano i loro strumenti cercandone le caratteristiche più nascoste ed estendono le possibilità con elettronica dal vivo, effetti, sintetizzatori, spingendosi oltre i generi, tra improvvisazione e composizione, creando una musica avvolgente, imprevedibile, in cui gli elementi contrastanti dialogano tra loro. È qui l’idea racchiusa nel concetto di Threshold, inteso come Confine/Soglia di un nuovo linguaggio artistico che guarda alla tradizione ma si spinge oltre, avvicinandola ad altri linguaggi e varcando il confine di stili precostituiti.

E’ proprio la pietra, come elemento fisico e naturale del territorio dell’Alta Murgia, caratteristico delle locations prescelte, e come fulcro del progetto musicale, “Pietrafonie”, uno dei temi portanti della kermesse di quest’anno. Peraltro la pietra è alla base del progetto visuale e grafico della rassegna, insieme arguto e stimolante, curato da Domenico Dambrosio.

Nell’ultima serata a Dimora Cagnazzi, prima di Pietrafonie, spazio anche al cinema con un programma (“Sud e magia”) di quattro cortometraggi del regista Luigi Di Gianni, uno dei più apprezzati del genere documentario, girati in Puglia, Basilicata e Abruzzo tra il 1958 e il 1967. Le proiezioni, curate dal Cineclub Formiche Verdi e rese possibili dalla collaborazione con la Cineteca di Bologna, saranno introdotte dal critico cinematografico e saggista Valerio Monacò. Si comincia alle 19.30/20 . Ale 21 il concerto “Pietrafonie” Biglietto di ingresso 6 euro.

La rassegna ha riscontrato una grande partecipazione di pubblico, l’apprezzamento degli spettatori sulla qualità e sulla varietà di luoghi e generi e del carattere internazionale degli ospiti. Lo dimostrano le richieste che diversi spettatori e appassionati hanno rivolto al direttore artistico Luigi Bolognese, sui social e di persona, di portarla nelle proprie città. La manifestazione si è snodata lungo i mesi di giugno, luglio e agosto tra Altamura, Terlizzi, Santeramo in Colle (provincia di Bari) e Minervino Murge (provincia Bat). Una ventina in tutto gli appuntamenti (quasi tutti con doppio concerto).

Come accaduto negli ultimi anni, Suoni della Murgia è stata ospitata all’aperto in masserie e dimore storiche, cortili, atri di palazzi storici, giardini, borghi rurali, oasi naturalistiche, agriturismi del territorio dell’Alta Murgia: ad Altamura le locations scelte quest’anno sono Asfodelo, Dimora Cagnazzi, Masseria Malerba, Bosco Botanico Lorenzo Giorgio (nella zona di Murgia Sgolgore), tenuta Sabini Boscosauro, masseria Murà; a Terlizzi Santa Maria del Cesano; a Minervino Murge piazza De Deo; a Santeramo il Palazzo Marchesale. La rassegna continua nella scelta, perseguita con successo nelle ultime edizioni, di valorizzare ambienti naturali e bellezze architettoniche sorprendenti e spesso poco conosciuti, anche ai cittadini locali, in grado di consentire agli spettatori di ritemprarsi al termine di giornate di calura estiva e caos cittadino.

Suoni della Murgia è patrocinato da Regione Puglia, Parco nazionale dell’Alta Murgia, Comuni di Altamura, Minervino Murge, Terlizzi e Santeramo in Colle.

