Pierò Pelù per S.O.S Palestina pro Medicina senza frontiere

Quando si tratta di dare una mano e di lanciare una freccia…come è nel suo repertorio musicale Piero Pelù, che apprezziamo dai tempi dei Litfiba, non si tira indietro. Anzi. Per domani sera ha organizzato a Firenze un concerto con tanti gruppi musicali che contribuiranno alla raccolta fondi per Medici Senza Frontiere, che stanno facendo l’impossibile per aiutare la gente di Gaza e a curare quanti sperano di salvarsi dalla ”macelleria” israeliana. Un genocidio che fa rima con sterminio. E allora la musica può contribuire a lenire, in parte quelle sofferenze. L’anfiteatro delle cascine si esibiranno AFTERHOURS, BANDABARDO’, EMMA NOLDE,EVA POLES, FAST ANIMALS AND SLOW KIDS, GINEVRA DI MARCO,PIERO PELU’ con ANTONIO AIAZZI, GIANNI MAROCCOLO e i BANDIDOS ROY PACI, THE ZEN CIRCUS, TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI. Per l’occasione Zerocalcare ha disegnato il manifesto dell’evento. Stasera Pierò Pelù sarà ospite di Riserva Indiana per illustrare le finalità di S.0.S Palestina.



Milano, 17 settembre 2025. Domani, giovedì 18 settembre, l’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale di Firenze ospiterà S.O.S. PALESTINA! il grande concerto nato dalla volontà di Piero Pelù per raccogliere fondi per aiutare Medici senza Frontiere nelle attività di soccorso della popolazione palestinese.

Alla chiamata alle arti di Pelù (da sempre coinvolto in attività sociali a tutela dei dimenticati del mondo e delle vittime delle guerre e dell’ambiente) hanno subito risposto artisti e amici che hanno accolto l’invito a salire sul palco con lui tutti uniti da un unico scopo: aiutare le vittime del genocidio in atto in Palestina.

Oltre a PIERO PELÙ accompagnato da ANTONIO AIAZZI, GIANNI MAROCCOLO e i BANDIDOS, si alterneranno sul palco gli AFTERHOURS, la BANDABARDO’, EMMA NOLDE, EVA POLES, i FAST ANIMALS AND SLOW KIDS, GINEVRA DI MARCO, ROY PACI, THE ZEN CIRCUS e i TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI.

PELU’, che questa sera sarà ospite di Stefano Massini su RAI3 nel suo programma RISERVA INDIANA proprio per parlare dell’evento, aveva raccontato: “In Palestina è in atto un vero e proprio massacro/genocidio di popolazione civile che ha una lunghissima e controversa storia alle spalle. Ancora oggi, in questo preciso momento il governo israeliano sionista di Netanyahu prosegue il suo impunito e megalomane massacro di bambini, donne, uomini, medici, giornalisti, operatori umanitari e l’invasione armata del territorio palestinese si è fatta ancora più violenta.

La Palestina va aiutata con la massima urgenza e dalla mia rabbia e frustrazione per quello che vedo attraverso alcune pagine di informazione indipendente è scaturita l’idea di “S.O.S. PALESTINA!”, nata per raccogliere fondi per MEDICI SENZA FRONTIERE che nelle terre di Palestina (Gaza e Cisgiordania) e in tanti altri teatri di guerra aiuta le popolazioni devastate.

Voglio ringraziare con tutto il cuore gli artisti generosi che hanno risposto subito alla mia chiamata.

Un altro enorme ringraziamento va a Zerocalcare per averci regalato questo splendido manifesto.

Ringrazio anche il mio management TEG (nella persona di Valentina Parigi) e Le Nozze di Figaro (nella persona di Alessandro Bellucci), la media partner Controradio, About, la Direzione di Fondazione Accademia dei Perseveranti e del Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio e Doc Servizi che dal primo momento hanno non solo accolto questa mia urgenza ma condiviso e collaborato al progetto con la stessa forza e volontà.

Un ringraziamento anche ad Assoconcerti che contribuirà con una donazione.

Musicalmente vi garantiamo che sarà una serata indimenticabile!”

Durante la serata ci sarà modo di ascoltare al telefono la testimonianza di Josè Nivoi, rappresentante del gruppo di portuali della USB-CALP di Genova imbarcato sulla spedizione della Global Sumud Flotilla.

Durante la serata Piero Pelù si collegherà anche con il programma de La7 Piazza Pulita condotto da Corrado Formigli per raccontare cosa accadrà all’Anfiteatro e la collaborazione con Medici Senza Frontiere.

L’evento è già sold out e il ricavato della vendita dei biglietti – al netto come sempre dei costi vivi dell’evento – andrà al 100% a Medici senza Frontiere.

Tutti gli artisti parteciperanno a titolo gratuito, senza quindi percepire compenso.

Apertura porte ore 18:00

Inizio concerto ore 20:00

Indirizzo: Anfiteatro delle Cascine, Viale dell’Aeronautica, Firenze

Navetta Gratuita da Piazzale delle Cascine (Ippodromo del Visarno).

Area Food all’interno.