Pierdavide Carone conclude la stagione concertistica dell’ Orchestra della Magna Grecia

Martedi 6 maggio 2025, ore 21.00, Auditorium “Gervasio” di Matera, appuntamento conclusivo della Stagione Concertistica con Pierdavide Carone, in “Sinfonico”.

Pierdavide Carone diventa noto al grande pubblico grazie alla sua partecipazione alla nona edizione di “Amici” di Maria De Filippi, dove vince il premio della critica e si classifica al terzo posto. Nel 2010 firma il brano “Per tutte le volte che…” con cui Valerio Scanu trionfa al Festival di Sanremo. Lo stesso anno pubblica il suo primo album, “Una canzone pop” (certificato Doppio Disco di Platino), che raggiunge la prima posizione nella classifica FIMI, trainato dal singolo di lancio “Di notte” (disco D’Oro). Seguono gli album “Distrattamente” e “Nanì e altri racconti”, prodotto da Lucio Dalla e presentato durante il Festival di Sanremo nel 2012, edizione alla quale partecipa insieme a Lucio Dalla con il brano “Nanì”. Dopo aver pubblicato diversi singoli, il 28 maggio 2021 esce il quarto album “CASA”.

Il 2024 inizia con la nuova label “Zoo Dischi” e la pubblicazione il 3 maggio del nuovo singolo “Carla e la Credenza”. Segue un tour estivo che lo vede protagonista in varie piazze italiane. A settembre dello stesso anno pubblica il singolo “Hey“, seguito dall’album “CARONE“, presentato live a Milano e Roma. Il 1° marzo 2025 vince il programma, in onda su Rai1, “ORA O MAI PIÚ”. La settimana successiva partecipa al San Marino Song Contest, dove vince il premio della critica.

La Stagione Concertistica 2024 – 2025 è realizzata dall’Associazione Musicale “Luis Bacalov” in collaborazione con Orchestra Magna Grecia, con il sussidio istituzionale della Camera di Commercio di Basilicata, Comune di Matera, Ministero della Cultura, Regione Basilicata e il fondamentale sostegno delle attività economiche e commerciali del territorio: BAWER, De Angelis Bus, Grieco Abbigliamento, Heidelberg Materials, Bottega Optica, Il Falco Grillaio, IP Fratelli Gaudiano, Farmacia D’Aria.

