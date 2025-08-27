Pièce teatrale di Ulderico Pesce sul poeta lucano Michele Parrella (Laurenzana-Tricarico-Roma)

“Promosso dal Consiglio regionale della Basilicata, il prossimo 30 agosto a Laurenzana, andrà in scena una pièce teatrale a cura del Centro Mediterraneo delle Arti di Ulderico Pesce, dedicata al poeta lucano Michele Parrella.” Lo si annuncia con una nota in cui si specifica che “Lo spettacolo, in programma alle ore 21.30 in Piazza Salvatore Urga a Laurenzana, celebra la figura del poeta, nato a Laurenzana il 17 ottobre 1929 e scomparso a Roma l’8 marzo 1996. L’iniziativa, promossa dal Consiglio regionale della Basilicata, intende raccontare la vita e l’opera del “principe del Serrapotamo”, con l’obiettivo di ravvivarne la memoria e la voce, ancora non sufficientemente riconosciute come patrimonio duraturo di questa terra. In rappresentanza del Consiglio regionale, sarà presente all’evento il Dirigente Generale, Nicola Coluzzi. Elemento centrale della rappresentazione è il “vagabondare” del poeta, dal paese natio a Monaco di Baviera, Parigi, Berlino, Firenze, Matera, Roma e altri posti che hanno segnato la sua esperienza umana e artistica. Una scrittura “provvisoria ed errante”, che rifletteva il suo rifiuto di ancorarsi alle convenzioni del tempo. Parrella non amava mostrarsi né esibirsi, rifiutava persino l’idea di pubblicare le proprie poesie, per lui contava scrivere e vivere il viaggio con sincerità e autenticità. In netto contrasto con D’Annunzio, per il quale il traguardo era il “Vittoriale”, simbolo di celebrazione trionfante, Parrella coniò il termine “sconfittoriale”, paradigma opposto, che diventa misura e sigillo della sua poetica. In un’epoca dominata dall’apparire, dalla necessità di mostrarsi vincenti e comunicativi, il poeta lucano già negli anni ’50 tracciava un percorso umano e letterario più autentico e verace. La regia e l’interpretazione sono affidate a Ulderico Pesce e Maria Letizia Gorga, con Stefano De Meo al pianoforte, Pierangelo Camodeca alla fisarmonica, Vincenzo D’Orsi alle percussioni ed Ester Santarsiero, Filomena Canosa e Raffaella Esposito. Dopo Laurenzana, la pièce sarà replicata il 31 agosto al Teatro Comunale di Tricarico (MT) e il 13 settembre al Festival internazionale di poesia “Poetry Village” di Roma, nel Parco della Caffarella.”

