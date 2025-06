Picerno: saranno illustrati sabato i risultati del progetto SE.G.NI

Lunedì 27 giugno alle ore 17.00 presso l’Auditorium dell’Istituto Comprensivo di Picerno evento conclusivo del Progetto SE.G.NI (Servizi Educativi, Genitorialità, Nido Interaziendale). Sarà l’occasione per presentare alla comunità i risultati e le azioni realizzate nei tre anni di attività del progetto e per condividere un momento di festa con tutti i bambini.

Progetto SE.G.NI è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile per incrementare l’offerta dei servizi educativi e di cura per la prima infanzia (0-3 anni). Come nuovo modello di welfare in Basilicata, ha previsto la sperimentazione di un nido interaziendale nell’area industriale di Tito per i figli dei dipendenti delle aziende e per le famiglie in condizioni di vulnerabilità, ma anche laboratori per bambini e genitori, consulenze psicologiche per le famiglie, formazione, e una web app con funzione di informazione e presidio per orientare ai servizi.

Il progetto è intervenuto nei Comuni della Provincia di Potenza, afferenti all’ambito territoriale sociale di Marmo Platano Melandro. Il partenariato è composto dall’Associazione Il Piccolo Nido, capofila; Associazione Stella Azzurra, Associazione Manthano, Innform, Graldev, Comune di Picerno, capofila dell’ambito, Comune di Tito; Comune di Bella; Comune di Ruoti; Istituto Comprensivo di Tito. Fanno parte della Rete l’ASP, Azienda Sanitaria Locale, le Associazioni locali che si occupano di attività per bambini 0-6 anni (Associazione Sotto Il Castello, Radio Ruoti, Associazione Culturale Giovanile Recupero Tradizioni Ruotesi, AGEPI, Fuori sentiero, SAI di Tito, Alchimiade soc.coop, Aletheia, Associazione Ali di Libellula, Compagnia Teatrale Petra, Il Salone dei Rifiutati, ASD Bella 25 Associazione Ci Provo), l’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, il Garante per l’Infanzia e l’adolescenza di Basilicata.