Picerno: Festa della Transumanza

Sabato 24 Maggio “Festa della Transumanza” a Picerno. Una manifestazione, giunta alla quarta edizione, organizzata da Coldiretti della Basilicata, in collaborazione con l’Ara Basilicata e il patrocinio del Comune di Picerno. L’inizio alle ore 10 dall’area mercato con il raduno degli animali e la partenza verso i pascoli di Monte Li Foj. All’arrivo della mandria, nel piazzale dinanzi al Municipio, laboratori didattici di tosatura delle pecore, con una dimostrazione con il metodo tradizione e quello moderno, mentre lo chef narrante Emilio Pompeo offrirà pasta e ceci. “E’ ormai un appuntamento atteso da grandi e piccoli e soprattutto si conferma un’occasione per valorizzare una pratica antica propria della cultura dei nostri popoli – spiega la Coldiretti della Basilicata – riconosciuta nel 2019 come patrimonio dell’umanità dall’Unesco che che ha modellato le relazioni tra comunità, animali ed ecosistemi, ma anche un’occasione di ritrovo della comunità e un’opportunità per sostenere il sacrificio, la caparbietà e la tenacia dei nostri allevatori”. All’evento parteciperanno anche gli chef dell’Unione regionale cuochi lucani, che delizieranno i tanti visitatori con piatti preparati al momento, a base di “Podolica” della Basilicata. Per l’occasione Coldiretti allestirà uno stand per la raccolta delle firme della proposta di legge europea di iniziativa popolare “Difendiamo il reddito degli agricoltori e la salute dei cittadini” .

