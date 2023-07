Petrocelli ai Placebo: Sul palco di Matera con ” God save Giorgia”

Ma quali scuse alla presidente del consiglio dei ministri, Giorgia Meloni.Meglio chiudere il concerto di domenica 16 alla Cava del Sole, di Matera, con uno storico e iconico ” Gode save Giorgia”, come fecero 45 anni fa gli irriverenti ” Sex Pistols”, con quel ” God save the queen” dedicato alla regina Elisabetta d’Inghilterra. A chiederlo senza tanti giri di parole ai Placebo Vito ” Petroc” Petrocelli , Ex presidente della Commissione Esteri del Senato della Repubblica Italiana, presidente dell’Istituto Italia BRICS. Una richiesta per chiudere polemiche e richieste di ”pubbliche scusa”- proprio a Matera- a tutela dell’immagine della propria leader e rappresentante istituzionale. Una polemica definita ”ridicola” da Petrocelli da chiudere, con humour e ironia all’inglese, con un invito rivolto a Molko, frontman dei Placebo a imitare con musica e parola quello che Johnny Rotten….e i Sex Pistols intonarono per l’amata regina.



LA LETTERA

*God save Giorgia*

Gentile signor Molko, domenica sera Lei sarà sul palco a Matera, la città in cui vivo, insieme agli altri componenti dei Placebo per un concerto.

Poche sere fa a Torino Lei ha espresso il Suo “apprezzamento” per Giorgia Meloni chiamandola, tra l’altro, “fascista” e “razzista”.

Io credo che alla premier non importi nulla del Suo giudizio, anzi. Essere identificati per quel che si è rappresenta, da sempre, un punto d’orgoglio per i fascisti e i razzisti, in Italia e non solo.

La polemica nata dalle Sue parole è ridicola, considerando che Lei è il “frontman” di una rock band, non certo un diplomatico o un politico o un esponente dei (loro) salotti bene.

Tra ieri e oggi, diversi esponenti di Fratelli d’Italia hanno chiesto le Sue pubbliche scuse, la revoca dei contributi pubblici per il concerto di Matera, alcuni finanche la cancellazione di ogni futuro concerto dei Placebo sul “suolo italico” (espressione di fascista memoria).

Io immagino solo per un attimo quale sarebbe stata la reazione di questi personaggi se si fossero trovati indietro nel tempo e nello spazio a partecipare alla prima esibizione dal vivo di “God save the Queen” dei Sex Pistols. Nella prima parte del brano c’è un attacco brutale alla regina Elisabetta, che in italiano si traduce più o meno cosi:

“Dio salvi la regina,

il regime fascista.

Ti hanno reso un idiota

potenziale bomba H.

Dio salvi la regina,

non è un essere umano.

Non c’è futuro

nel sogno dell’Inghilterra”.

Cosa avrebbero potuto chiedere per i Sex Pistols? La ghigliottina? La fucilazione?

Mi sembra che nessun idiota l’abbia chiesto.



Gentile signor Molko, Lei potrà replicare come meglio crede ai deliri degli offesi fascisti e non solo.

Le scrivo questa lettera aperta per chiederLe se per Lei sia possibile rispondere alle polemiche chiudendo il concerto materano con una cover del brano dei Sex Pistols così modificata nel titolo e nel testo: “God save Giorgia”.

Con i migliori saluti, sinceramente suo

Vito Petrocelli

Ex presidente della Commissione Esteri del Senato della Repubblica Italiana, presidente dell’Istituto Italia BRICS