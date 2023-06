Periferie al centro a Rionero per la nuova chiesa di S. Gerardo Maiella

Non poteva che partire con il piede giusto la comunità di Rionero in Vulture ( Potenza) con una giusta e azzeccata riflessione su concetto, contenuti, aspettative, problematiche di ‘’periferia’’, per inaugurare una nuova chiesa dedicata a San Gerardo Maiella. E’ il santo protettore delle mamme e dei bambini, della famiglia in seno lato che è segno di inclusione . Diocesi di Melfi Rapolla Veosa e parrocchia del santissimo Sacramento di Rionero hanno stilato un programma, che comincia con il convegno del 17, per arrivare alla cerimonia augurale del 24 giugno. Una delle tante pagine del santo di Caposele, fiorito tra i sambuchi…che hanno fecondato altri territori e alimentato un culto vivo ancora oggi.



IL COMUNICATO PER LA NUOVA CHIESA

Veramente quanto si fa e si fa per Dio solo, tutto è orazione.

Certi hanno l’impegno di fare questo e quello; ed io ho solo l’impegno di fare la volontà di Dio.

San Gerardo Maiella

Rionero in Vulture. – Nel percorso verso la Sacra Apertura della nuova chiesa dedicata a San Gerardo Maiella – il prossimo 24 giungo – la Diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa e la Parrocchia SS. Sacramento di Rionero in Vulture, invitano al convegno

Comunità cristiana lievito per CITTA’ inclusive

sabato 17 giugno 2023 – ore 18,00 Centro Sociale di Rionero in Vulture.

Sarà un incontro di riflessione sugli interventi per la riqualificazione delle periferie, nell’ambito degli eventi “Abitare insieme la città da discepoli del Risorto” – cammino sinodale della Chiesa Italiana.

Questo il programma: dopo i saluti del Parroco don Sandro Cerone e delle Autorità civili, verrà illustrata l’opera che fa della nascente chiesa – nel quartiere C10 ai piedi del Vulture – il fulcro delle molteplici attività che verranno svolte, dallo sport all’accoglienza, dai centri di ascolto all’asilo nido e, fra non molto tempo, sarà realizzato anche un auditorium cine-teatro con una capienza di oltre 250 posti, per spettacoli, proiezioni e laboratori fra cultura e spettacolo. Il progetto verrà illustrato dai tecnici l’ingegnere Leonardo Coviello e dall’architetto Antonio Schirò. La prospettiva urbanistica verrà quindi esaminata dall’architetto Remo Votta, già componente dell’Osservatorio Nazionale per la Qualità del Paesaggio del Ministero dei Beni Architettonici. La prospettiva psico-sociologica verrà trattata da Daniele Lagatta psicologo psicoterapeuta; ed infine la prospettiva pastorale sarà illustrata da Don Sandro Ramirez Delegato vescovile per la formazione del clero Diocesi Conversano-Monopoli. Le conclusioni saranno affidate alla lungimiranza cristiana e culturale del Vescovo della Diocesi di Melfi mons. Ciro Fanelli. A coordinare gli interventi sarà il giornalista Armando Lostaglio.

Un appuntamento che vede coinvolta la comunità cittadina e dell’intero comprensorio del Vulture, in quanto il Complesso dedicato alla figura del Santo patrono dei lucani dei giovani e delle partorienti, rappresenta un punto di assoluta rilevanza non solo per il recupero urbano e sociale delle periferie, ma anche quale momento di attuazione della Parola di Dio, come comunità ecclesiale al servizio del prossimo.

Ufficio Comunicazione Parrocchia SS. Sacramento

Rionero in Vulture, 12.06.2023