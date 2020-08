“In questa epoca di bambini e ragazzi (e adulti) sempre più attaccati a smartphone e tablet, molte famiglie sentono forte l’esigenza di trovare modi positivi, divertenti e accattivanti per passare del tempo di qualità insieme ai propri figli. Il gioco da tavolo può essere uno di questi modi. MATERA GIOCA 2020, serve proprio a questo.”

“Gli animatori di Zio Ludovico odv, nel mese di settembre, spiegheranno a tutti cos’è un gioco da tavolo e subito vi faranno giocare con giochi moderni che è uno strumento di creazione e potenziamento di relazione famigliare. Il gioco in generale, ed il gioco da tavolo in particolare, ha una forte connotazione di integrazione sociale. Unisce e fa divertire persone di tutte le età. Inoltre, ha una forte valenza educativa (e non solo) dimostrando che nella vita si può arrivare secondi e abituando al rispetto di regole .

L’associazione ZIO LUDOVICO per la diffusione del gioco da tavolo, Zio Ludovico, ha programmato un percorso di eventi ludici denominato “MATERA GIOCA” con l’obiettivo di far incontrare attraverso il gioco persone di tutte le età. Il programma, al momento è solo patrocinato e non gode di alcun finanziamento dal bando eventi del comune di Matera e per questo sarà richiesto una registrazione obbligatoria e gratuita e un contributo volontario di 2,50 euro ad incontro. Sono previste “scontistiche” contribuendo con abbonamenti per più giornate .

Il 3 e 4 ottobre vi saranno premi tra chi ha partecipato maggiormente al Matera Gioca

Luogo comune vuole, che il gioco da tavolo venga inteso come uno strumento da bambini o ragazzi, o magari da utilizzare solo nei periodi “natalizi” invece, è proprio giocando insieme e sempre, che sia l’adulto sia il bambino ne assaporano appieno le potenzialità ricreative, didattiche, educative, socializzanti e infine anche divertenti del gioco. E non c’è cosa migliore d’imparare senza sapere che si sta imparando.

I giochi da tavolo che si useranno saranno moderni, veloci da spiegare e da capire, didatticamente utili, divertenti e di breve durata. Alcuni richiederanno piccoli sforzi di concentrazione e/o ragionamenti logico-matematici superabili tranquillamente da bambini di 4-5 anni. Chiunque verrà coinvolto ed invitato a “giocare” ai tavoli da gioco messi a disposizione da Zio Ludovico e dai suoi collaboratori. Ad ogni tavolo personale specializzato, spiegherà il gioco e resterà a disposizione per tutta la partita, intervenendo al bisogno.

Il pubblico giocante, si meraviglierà nel constatare con quanta facilità il gioco da tavolo si sostituirà a quello elettronico, che sempre più connette dividendo. Imparerà a divertirsi anche arrivando secondi, rinforzando il valore del rispetto delle regole. Scoprirà così, quanto sia facile stare bene con gli altri, a prescindere dall’età, dal ceto sociale o dagli interessi.

L’iniziativa nei quartieri di Zio Ludovico, innovativa ed unica nel suo genere in Italia, introduce il gioco di società ovunque, che tende a dialogare anche con gli ultimi della società, lontani dai centri di mondanità e ricchezza. L’idea è usare il gioco da tavolo come strumento pluridisciplinare, che introduce il pubblico giocante ad un mondo nuovo, e che sempre più viene utilizzato come supporto alla didattica nelle scuole.

George Bernard Shaw affermava che l’uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. Zio Ludovico ha fatto suo questo mantra, e lo vive e mette in opera attraverso tutti suoi eventi.

Noi vi stiamo offrendo la ricetta per l’eterna giovinezza!|

Accorreteee! Venite a Giocare!!

Di seguito il calendario delle giornate di Matera Gioca:

26-27-28 agosto nel quartiere di Serra Venerdì dalle 17:30 alle 20:00

01-02 settembre nel Borgo La Martella, nei pressi del sagrado della chiesa dalle 17:30 alle 20:00

09-10-11 settembre nel quartiere di San Giacomo presso il centro Tre Torri dalle 17:30 alle 20:00

16-17-18 settembre nel quartiere di Serra Rifusa presso il centro di Quartiere dalle 17:30 alle 20:00.

19-20-26-27 settembre presso la Villa Comunale dalle 17:30 alle 20:00

23-24-25 settembre nel quartiere di Agna nei pressi della chiesa, dalle 17:30 alle 20:00

03-04 Ottobre presso i portici dell’Annunziata di Piazza Vittorio Veneto dalle 10:30 alle 20:30

Per prenotare una data nella vostra città, o per invitarci nelle scuole o per animare diversamente una festa di compleanno, scrivete a ZIOLUDOVICO@GMAIL.COM o scrivete sui canali social di Zio Ludovico

Gli orari e le date potrebbero subire variazioni per cause indipendenti all’organizzazione.”