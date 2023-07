Per “SpettacolArt’’ a Marina di Ginosa, in scena “Cenerentola”

Lunedì 10 luglio 2023, secondo appuntamento con “SpettacolArt’’, la rassegna teatrale inserita all’interno del calendario degli eventi culturali dell’estate 2023 ideato dal Comune di Ginosa intitolato “VertiGinosaeMarina’’: alle ore 20,30 presso il lungomare di Marina di Ginosa andrà in scena “CENERENTOLA’’. “Una rassegna teatrale estiva gratuita –si ricorda in una nota- pensata per le famiglie e i più piccoli che si svolge in location d’eccezione: lo scenario naturale del Rione Casale (presso l’anfiteatro) nel cuore della gravina, e il nuovo lungomare. Ispirato alla fiaba di Cenerentola, lo spettacolo è un gioco comico a tre. Una fiaba in forma di farsa. Un’occasione per le tre attrici di misurarsi con una storia universalmente nota che diviene materiale d’improvvisazione e canovaccio.

Le attrici impegnate tutte in un doppio ruolo tessono una drammaturgia d’attore che svela in filigrana il suo debito con la Commedia dell’Arte.

Una commedia adatta ad un pubblico di famiglie che si diverte seguendo i diversi livelli del noto racconto, che prende strade originali senza rinunciare alla morale classica. Nella casa di Cenerentola imperversano la matrigna e le sorellastre che vessano di continuo la povera ragazza fino all’arrivo in scena di una fata smemorata…Gli spettacoli rientrano nel Marameo Puglia Festival, dedicato a famiglie e bambini, organizzato dalle compagnie teatrali Malaluna Teatro APS e Molino d’Arte, giunto alla 5^ edizione. Un festival che ha sempre coinvolto compagnie nazionali e internazionali professionali e storiche, esperte nella produzione di spettacoli adatti ad un pubblico giovane.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.