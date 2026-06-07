Per sempre sì…Sal Da Vinci a Paterno. E poi Ferreri, Cristicchi,Britti e altri

Al momento è l’unica data in Basilicata,il 16 luglio in piazza Isabella Morra a Paterno (Potenza) a meno che non venga fuori a sorpresa un altra data e, chissà, a Matera alla Cava del Sole, dove gli eventi vengono fuori quando meno te l’aspetti. I fans di Sal Da Vinci,vincitore a Sanremo con ”Per sempre sì” e quinto con lo stesso brano all’eurovision song contest di Vienna, sono già al passaparola, immaginando di cantare insieme al loro idolo una canzone da ballare e mimare sulle note di ”…Con la mano sul petto- Io te lo prometto davanti a Dio – Saremo io e te -Da qui sarà per sempre “Sì”. E per le coppie dell’eterno amore l’occasione per un giuramento a vita. Qualcuno avrà pure storno il naso, ascoltando quella canzone, ma della bravura del cantante non si discute e ha dato di recente il suo contributo, con altri colleghi, per la candidatura della canzone napoletana a patrimonio dell’Umanità.



LE ALTRE DATE DEI CONCERTI IN BASILICATA

I Desideri – 9 Giugno 2026 – 21:30 – Accettura

I Teppisti dei sogni- 12 giugno- ore 22.00 a Sant’Antonio Casalini di Bella

Massimo Di Cataldo a Rivello – 13 Giugno 2026 – 21:00 – Rivello

Gemelli DiVersi live – 13 Giugno 2026 – 22:00 –a Sant’Antonio Casalini Bella

Danilo Sacco ex Nomadi -20 giugno a Vietri di Potenza

The Kolors – 21 Giugno 2026 – 22:00 – Castelsaraceno

Massimo Di Cataldo- 21 giugno- a Nova Siri Marina

Francesco De Carlo ”Limbo”27 giugno- Parco Siris a Policoro

Angelina Mango in concerto live – 8 Agosto 2026 – 21:00 – Matera

Fabrizio Moro- 14 agosto a Vietri di Potenza

Fred de Palma- 17 agosto a Tolve

Gigione -17 Agosto ore 21:00 a Venosa

Enrico Ruggeri – 18 Agosto 2026 – 22:00 – Ruvo del monte

Simone Cristicchi – 18 Agosto 2026 – ore 22:00 – Pisticci

Alex Britti Martedì 18 agosto 2026 – ore 22 a Ferrandina

Giusy Ferreri giovedì 20 agosto- ore 22.00- a Bernalda

Massimo Ranieri 27 agosto- Matera alla Cava del Sole

Antonello Venditti- 2 settembre- Matera alla Cava del Sole

