Per Sant’ Eustachio una ”chicca” di Nino Vinciguerra

Poteva un concittadino, innamorato di Matera, cultore di storia locale, che all’anagrafe è registrato come Eustachio, ma che è arcinoto come ”Nino”, non rendere omaggio al Santo Patrono del quale porta il nome? Risposta scontata e Nino Vinciguerra, con la passione e la pazienza che ci mette quando deve fare e presentare qualcosa per la città, ha preparato una chicca per sabato 16 settembre. Si tratta della proiezione del video ” Sant’Eustachio il cavaliere di Cristo”. La storia del nostro patrono in prossimità della sua festa. Pochi la conoscono a fondo, altri sanno della liberazione dell’assedio della città dai Saraceni grazie al Santo guerriero o della sua famiglia.. Il video di Nino colmerà la lacuna o costituirà un ripasso per devoti e cultori della storia in vista dei festeggiamenti ufficiali. L’appuntamento è per le 20.00 presso l’auditorium parrocchiale di Madre Maria della Chiesa, al rione Serra Rifusa.