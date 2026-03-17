Per San Giuseppe il C.I.P in festa

E il simbolo del falò, come era possibile fare ”liberamente un tempo con l’accensione di fascine e legname nei quartieri prima che arrivassero le ordinanze municipali incentrate su norme antinquinamento e di sicurezza, caratterizza il manifestino per la serata all’insegna di ”canti,armonia, balli e prelibatezze…” in programma,a Matera, nella serata del 19 marzo presso il Centro integrato Polivalente del rione Serra Rifusa. E sarà l’occasione per fare gli auguri ai papà e a quanti si chiamano Giuseppe e con tutta la declinazione dei diminutivi e vezzeggiativi al maschile e al femminile. Così Pino, Pina, Peppe,Pinuccio,Beppe, Pippo, Peppino o il roboante Peppone. Auguri e buon divertimento e zeppole fritte o al forno, condite con crema e amarena per chiudere la serata.