Per Ottavio altra chanche a The Voice Senior grazie ad Arisa

Davvero un bel gesto quella della cantante lucana Arisa nella sesta stagione del talent show ” The Voice Senior” condotto da Antonella Clerici dedicato a cantanti over 60 di grande talento e con storie straordinarie. Arisa ha consentito una seconda chance al materano Ottavio Nuzzolese, imprenditore agricolo della provincia di Matera, di tornare nella prossime settimane e con un’altra canzone. Durante l’esibizione con la canzone Futura di Lucio Dalla nessuno dei quattro coach, Loredana Berté, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt si è girato. Peccato. Ma un perché, misto a emozione c’è, come ha spiegato Antonella Clerici. Ottavio Nuzzolese ha avuto un problema di balbuzie che ha cominciato a curare 11 anni fa con le cure di una logopedista, che gli ha consigliato di cantare. Cosa che ha fatto 11 anni fa. Saverio, comunque, ha detto di aver vinto a The Voice Senior una grande battaglia: quella delle balbuzie.



Per questo Arisa- ha inteso premiare tanto impegno. ”Per il fatto che sei di Matera- ha detto Arisa- e che hai vinto questa battaglia ti offro una seconda chance”. Gesto apprezzato da Ottavio, dai parenti che l’hanno accompagnato e dai coach, in particolare dai ”meridionali” Clementino e Rocco Hunt che hanno commentato con un ”La Lucania salva la Lucania. Matera e Potenza sono vicine e l’esempio di Ottavio con la musica può aiutare anche altri”. Non resta che attendere, più avanti, una nuova puntata di The Voice Senior e con il nostro Ottavio con una canzone e una esibizione di successo..

