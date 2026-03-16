Per ”Musica &poesia” Salvatore Russo Gypsy jazz quartet ad Area 8

Un binomio che funziona tra versi e un genere musicale che fa vibrare le sensazioni dell’anima, tra un accordo e l’altro, il suono di una parola e quella di una nota sulle corde di uno strumento a corda, fiato o percussioni che si distinguono per timbro e intensità. A farlo con una serata ad Area 8, per giovedì 19 marzo, l’associazione il circolo Radici Aps per la rassegna ” Musica&poesia”. Buon divertimento.



Appuntamento alle ore 21 ad Area8, in via Casalnuovo 15 a Matera͏ ‌ ͏ ‌ ͏ ‌ ͏ ‌ ͏ ‌ ͏ ‌ ͏ ‌ ͏ ‌ ͏ ‌ ͏ ‌ Il 19 marzo il secondo appuntamento della rassegna “MUSICA & POESIA”

con il concerto del

Salvatore Russo Gypsy Jazz Quartet

La rassegna è ospitata da Area8, in via Casalnuovo 15 a Matera, ed è composta

da cinque straordinarie serate che si terranno tra marzo e aprile

Si terrà il prossimo 19 marzo alle 21:00 ad Area8* in via Casalnuovo 15 a Matera il secondo appuntamento della rassegna Musica & Poesia, cinque serate musicali a tema, intervallate da brevi letture di poesie, brani letterari e racconti, curata dal Circolo Radici APS.

Dopo il successo della prima serata che ha visto protagonista il Sandro Savino Quintet, a salire sul palco sarà il Salvatore Russo Gypsy Jazz Quartet.

Il quartetto, composto dai MM° Salvatore Russo alla chitarra solista, Ivan Romanazzi alla chitarra ritmica, Vito Bellanova al contrabbasso e Francesco Longo alla fisarmonica, proporrà un repertorio jazz manouche nello stile francese del grande chitarrista Django Reinhardt, leggenda della chitarra jazz mondiale vissuto in Francia nella prima metà del ‘900.

Il repertorio musicale proposto, ricco di melodie supportate sempre da un forte carattere ritmico, così come da tradizione gitana, comprende brani in diversi stili, dal ball musette, al tango, passando dal valzer, dalla rumba gitana, dallo swing e dal bolero.

La rassegna Musica & Poesia, sotto la sapiente direzione artistica del M° Cosimo Maragno e con la promozione artistica di Area8, continuerà ancora con altre tre incredibili serate i prossimi 2, 16 e 30 aprile.

Di seguito il programma:

02 aprile – MA.CA.DI Trio – Swing/Afro/Ritmi Latini

16 aprile – Dee Dee Joy / Cosimo Maragno – Dee’sCo Swing

30 aprile – Fabula Lucana – Le voci di Cencree

*La sala dei concerti è riservata ai soci del Circolo e ai loro ospiti. I posti sono limitati e si accede solo su prenotazione

Radici APS è un’associazione di promozione sociale nata a Roma nel dicembre 2015 dalla collaborazione di giovani professionisti accomunati dalla passione per l’arte e la sua divulgazione. La sua missione è garantire l’accesso di tutti al patrimonio culturale, con attenzione ai bisogni specifici e alle esigenze delle persone con disabilità visiva, uditiva o motoria.