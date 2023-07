Per Miss Italia 2023, a Craco Peschiera sarà eletta Miss Sorriso Basilicata

Continua il tour lucano di Miss Italia 2023, il concorso di bellezza un tempo molto celebre e poi caduto in ombra che da quest’anno ritroverà -nella serata finale dell’8 settembre- la visibilità di un tempo con la diretta TV che andrà in onda su RAI Uno.

Sabato 5 agosto, alle ore 20.30, farà tappa presso il Centro Museale di Craco Peschiera, nel materano dove, ai piedi del borgo fantasma sospeso nel tempo – fonte di ispirazione cinematografica, si ritroveranno per una selezione le aspiranti miss il cui hair style sarà curato dai saloni Framesi, la multinazionale italiana dell’hairbeauty professionale.

Nell’occasione si svolgerà la finale regionale che porterà all’elezione di Miss Sorriso Basilicata che accederà alle prefinali nazionali del concorso. Mentre Miss Basilicata verrà incoronata a Potenza.

La tappa è organizzato dalla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata, con il patrocinio del Comune di Craco e della locale Pro Loco San Vincenzo.

La serata sarà condotta da Christian Binetti, già presentatore del programma televisivo Miss Italia Puglia e Basilicata in onda su Antennasud, e sarà allietata dalla possente voce del tenore Luigi Cutrone.

