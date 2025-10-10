Per l’Erasmus Days, due iniziative dell’Istituto Comprensivo Palazzo-Salinari (a Pomarico e Montescaglioso)

Dal 13 al 18 ottobre si terrà la 9ª edizione degli Erasmus Days, la settimana di eventi dedicata al programma Erasmus+. L’Istituto Comprensivo Palazzo-Salinari con una nota informa che “partecipa con entusiasmo all’iniziativa, organizzando due giornate evento con info point e tante attività coinvolgenti: il 15 ottobre a Pomarico e il 16 ottobre a Montescaglioso. Orario: dalle 16:00 alle 18:00.” Con info point “aperti a genitori, studenti e docenti, per far conoscere il nostro progetto Erasmus+ KA122-SCH, dal titolo: Intercultural Globetrotter in Green”…e non solo! Perchè, si spiega ancora: “queste due giornate che saranno ricche di attività, racconti di viaggio, giochi, musica e tante sorprese per celebrare l’Europa, la sostenibilità e l’incontro tra culture! Partecipare al programma Erasmus+ significa avviare un vero processo di internazionalizzazione dell’Istituto, allargare i propri orizzonti culturali e sviluppare competenze trasversali, come: • il lavoro di squadra; • la comunicazione interculturale; • l’uso delle lingue straniere. In più, ci aiuta a crescere con un atteggiamento positivo e aperto, grazie al confronto diretto con studenti e insegnanti di altri Paesi europei.” Infine viene ricordato che “Tra le oltre 700 candidature presentate a livello nazionale per il programma KA122, solo 200 sono state finanziate. In Basilicata, è stato selezionato un solo progetto, ed è proprio il nostro! Siamo orgogliosi di questo importante risultato e non vediamo l’ora di iniziare il nostro viaggio in Europa!”

