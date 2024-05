Per Lecce ”Cortili aperti” i canti salentini de ”I Cantori di Ippocrate”

Cittadini e turisti che domenica 26 maggio saranno in visita a Lecce per la manifestazione ”Cortili Aperti’,e in particolare a Palazzo Marrese, avranno un motivo in più per apprezzare cultura e tradizioni locali. A mezzogiorno si esibiranno ” I cantori di Ippocrate”, una formazione che ha fatto dei canti in dialetto salentino e delle peculiarità della grecìa, il piatto forte di un repertorio più ampio apprezzato ovunque. Si esibiscono in camice bianco, perchè il Coro è formato per gran parte da medici, legati al giuramento di Ippocrate di Coo , grande medico del IV secolo avanti Cristo,considerato il padre della medicina scientifica. Canto , musica, ballo, nel solco delle tradizioni, sono una valida terapia -del resto- per favorire il benessere del corpo e della mente. E i ”cantori di Ippocrate” ne sono un esempio. Prendete nota e passate parola. Dal Salento un valido esempio di come si possa fare cultura promuovendo il territorio. I cori da Lecce a Matera, città della Terra d’Otranto, sono l’anima e memoria delle comunità locali.



I CANTORI DI IPPOCRATE

LECCE CORTILI APERTI – XXIX EDIZIONE

Lecce – Palazzo Marrese – 26 Maggio 2024 ore 12

1) L’ACQUA DI LA FUNTANA (LA ZITELLA) – canto tradizionale neretino

2) LA COPPULA – di Cesare Monte

Coro con il Basso Piero Conte

3) ARCU DE PRATU (o SIMU LECCESI) – musica di Gino Corallo, testo di Menotti Corallo

4) LU RUSCIU TI LU MARE – canto popolare gallipolino

Voce parlante: Nino Marra Voce solista: Luciana Capasa

5) KALI NIFTA – serenata grika, versi di Vito Domenico Palumbo

Voce solista: Luigi Marra

Maestro Concertatore e Direttore del Coro: Raffaele Lattante

Direttore Artistico del Coro: Mino Metrangolo

Tastiere: Annamaria Mazzotta

Fisarmonica: Luigi Marra

Chitarra elettrica: Angelo Caretto

Basso elettrico: Mino Rollo

Percussioni: Luciana Capasa, Tonino Perrone

Effetti sonori: Giuseppe Ancora

Danzatrici: Manuela Soldi

Daniela Stefanelli



CHI SONO I CANTORI DI IPPOCRATE

Il Coro “I Cantori di Ippocrate” è composto in buona parte da Medici e pertanto si presenta con camici bianchi. E’ nato nel 2005 con lo scopo di fare comunicazione attraverso il canto in relazione ai grandi temi dell’umanità come i diritti della persona, l’umanizzazione della medicina, la solidarietà.

Ha effettuato più di 170 rappresentazioni concertistiche in Italia e all’Estero tra cui ricordiamo quelle tenuti a Bruxelles nel Parlamento Europeo, nella Città del Vaticano in presenza del Papa Benedetto XVI, a Perugia nell’Ospedale S. Maria della Misericordia, a Roma nel Policlinico Tor Vergata, a Camerino nel Campus Universitario, a Sant’Angelo dei Lombardi (AV) nell’Abbazia del Goleto, a Soverato (CZ) nel Presidio Ospedaliero, a Bari presso la Fiera del Levante e nel Teatro Petruzzelli, a Molfetta nell’Anfiteatro di Ponente, a Brindisi nella Chiesa della Santissima Addolorata, a Mesagne presso l’Istituto Scientifico Biomedico Euro Mediterraneo, oltre ai numerosi concerti effettuati nella Città di Lecce e in tutto il Salento.

l’evento Lecce cortili aperti

